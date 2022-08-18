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19 yaşındaki Kerem Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! 200 bin TL'lik o soruda yaptığı hamle şaşırttı

18.08.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hangisi doğru yazılmış ve sözlükte tanımı olan bir kelimedir?” sorusuna yanıt arayan 19 yaşındaki tıp öğrencisi Kerem damga vurdu.

19 yaşındaki Kerem Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! 200 bin TL'lik o soruda yaptığı hamle şaşırttı

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan tıp eğitimi alan 19 yaşındaki Kerem Dinçsoy isimli yarışmacı 30 bin TL'lik soruyu geçerek barajı aştı.

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Yarışmacı daha sonra 200 bin TL'lik soruda takıldı. Milyoner'de yarışmacıya yöneltilen, "Hangisi doğru yazılmış ve sözlükte tanımı olan bir kelimedir?” sorusunda yarışmacı, çekilme kararı aldı.

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Şıklar arasında uzun süre düşünen genç yarışmacı, kararsız kalınca yarışmadan çekilme kararı aldı.

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Tıp okuyan 19 yaşındaki Kerem, yarışmadan 100 bin TL ile ayrıldı.

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Kim Milyoner Olmak İster
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