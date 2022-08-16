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19 yılda 10 kez öldü! Her defasında yeniden başlıyor

16.08.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nadir bir hastalık nedeniyle kalbi aniden duran 63 yaşındaki anne, 19 yılda 10 kez öldü. 20 yıl önce hastalığının teşhisi konan ve geçirdiği operasyonla kalp atışlarının devam etmesini sağlayan bir cihaz takıldı. Kalp kası hastalığı olan Hipertrofik kardiyomiyopati teşhisi konan kadına takılan cihaz, normalde bir hastanın ömrü boyunca bir kez kalbini çalıştırabilir. Ancak burada her defasında kalbin yeniden atmasını sağladı.

19 yılda 10 kez öldü! Her defasında yeniden başlıyor

Kedilerin dokuz canı olduğunu söylüyorlar, ancak ABD'de bir kadın ölümden 10 kez geri dönerek bu ifadeyi bir üst seviyeye çıkardı.

63 yaşındaki emekli öğretmen, 500 Amerikalı ve Britanyalıdan birini etkileyen bir kalp kası hastalığı olan hipertrofik kardiyomiyopatiden (HCM) mustarip.

2003 YILINDA TEŞHİS KONULDU

2003 yılında teşhis koyduğunda, doktorlar kalbin aniden durmasına karşı etkileşime geçerek kalbin atmasını sağlayan bir cihaz olan implante edilebilir bir kardiyoverter defibrilatör (ICD) takıldı. Normalde bir hastanın ömrü boyunca yalnızca bir kez tepki verir.

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19 YILDA 10 KEZ ÖLDÜ

Ancak Minnesota'daki Duluth'tan kimliği belirsiz kadın, 19 yıl içinde 10 kez hayatta kalmayı başardı. Kalbi bir keresinde 18 saniye atmayı bıraktı. Massachusetts, Boston'daki Tufts Tıp Merkezi'ndeki doktorlar, vakanın yaşamı korumak için "cihazların gücünü ve dayanıklılığını" gösterdiğini söyledi. Kadının her kalbi durduğunda cihaz devreye girdi, kalp atışları normale döndüğünde ise kendini yeniden başlattı.

FUTBOL MAÇINDA KORKU DOLU ANLAR

Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, Finlandiya'ya karşı oynanan Avrupa Şampiyonası maçında kalbi beş dakika boyunca durunca implante edilebilir bir kardiyak defibrilatör (ICD) takıldı. Futbolcunun yaşadığı o anlar milyonlarca insan ekranları başında korku dolu gözlerle izledi.


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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi kalp kası
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