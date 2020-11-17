1907 Fenerbahçe Espor ile Ersin “Blue” Gören'in yolları ayrıldı

1907 Fenerbahçe Espor'da yaprak dökümü başladı. Geçtiğimiz sezon mücadele eden orta koridor oyuncusu Ersin “Blue” Gören ile yollar ayrıldı.

ERSİN ''BLUE'' GÖREN'E VİDEOLU VEDA

Ersin “Blue” Gören için Twitter'da bir paylaşım yapan 1907 Fenerbahçe Espor, Blue'nın mücadele ettiğini anlardan oluşan bir video kolajı paylaştı. Video kolajına ek olarak gönderide şu ifadeler kullanıldı:

Değerli oyuncumuz Ersin "Blue" Gören ile kontratımız sona ermiştir. Bugüne kadar takımımızın başarısı adına verdiği katkılar ve özverili çalışmaları için kendisine teşekkür ederiz.

Gelecek kariyerinde başarılar Blue!

NE OYNADI BE! @BlueEG7

Değerli oyuncumuz Ersin "Blue" Gören ile kontratımız sona ermiştir. Bugüne kadar takımımızın başarısı adına verdiği katkılar ve özverili çalışmaları için kendisine teşekkür ederiz.



Gelecek kariyerinde başarılar Blue! ????????



NE OYNADI BE! @BlueEG7 pic.twitter.com/N6Aws4QzoU — 1907 Fenerbahçe Espor (@FBespor) November 16, 2020

Ersin ''Blue'' Gören 1907 Fenerbahçe Espor ile 103 maça çıkmıştı.

