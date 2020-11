100 Thieves Ian Victor “FBI” Huang'i resmen transfer etti!

Espor dünyasında transferler gerçekleşmeye devam ediyor. Son transfer haberi ise 100 Thieves takımından geldi. Takım, transfer haberini Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile paylaştı.

Geçtiğimiz sezon Golden Guardians'ta oynayan Ian Victor ''FBI'' Huang, resmen 100 Thieves'e transfer oldu. Başarılı oyuncu 2021 sezonunda 100 Thieves için mücadele edecek.

Time to run it up.



Welcome FBI (@VictorHuang) as our starting ADC for the 2021 LCS season! pic.twitter.com/PcF3dv2hrV