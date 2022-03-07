“1917 yılında öldüm” dedi! Kendi mezarını ziyaret eden adamın sözleri herkesi şaşırttı

Reenkarnasyon bilim dünyasının günümüzde dahi araştırmalarını sürdüğü bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Reenkarnasyon pek çok film, dizi ve kitabın konusu olarak sosyal medyada yayılan bir paylaşım kısa sürede yeniden ‘Reenkarnasyon gerçekten var mı?’ sorusunu akıllara getirdi. Manchester şehrinde yaşayan Mulligan isimli adamın iki kez dünyaya geldiğini iddia etmesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Mulligan, geçmiş yaşamına dair verdiği bilgilerle herkesi şaşırtmayı başardı.

“1917 YILINDA ÖLDÜM”

Mulligan, 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşına katılan pilotlar arasında olduğunu ve 1917 yılında savaş uçağında görev yaptığı sırada geçirdiği kaza nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Mulligan, isminin Sydney Sutcliffe olduğunu söyledi. Geçmiş hayatına dair detayları sosyal medya kullanıcılarıyla paylaşan Mulligan babasının ise Abraham Sutcliffe olduğunu anlattı.

MEZARINI ZİYARET ETTİ

Fransa üzerinde uçtuğu sırada uçağının vurulduğunu belirten Mulligan, o dönemde hayatını kaybeden savaş pilotu Sydney Sutcliffe’nin mezarını ziyaret ederek fotoğraf çektirdi. Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Molligan, o döneme dair bütün detayları hatırladığını anlattı. Yaşadıklarının ilginç olması nedeniyle insanların kendisine inanmamasına hak verdiğini ifade eden Mulligan, ayrıca ölüm anını hatırladığını ve o anın çok acı verici olduğunu sözlerine ekledi.



