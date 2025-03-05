1999 Marmara Depremi’nin korkunç izleri su altında! Marmara Depremi’nden 25 yıl sonra dalış yapıldı: “Depremle yüzleşmek isteyenlerin burayı görmesi herhalde yeterli olur"

Depremin izlerini taşıyan bu bölgeye su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ile Değirmendere Sualtı Topluluğu Kurucu Başkanı, 1. sınıf dalgıç Murat Kulakaç dalış gerçekleştirdi.

Dalış sırasında kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta, yıllar geçmesine rağmen bazı çınar ağaçlarının dik konumda durduğu ve gövdelerinin sarı renkte olduğu gözlemlendi.

"DEPREMİN HAFIZASININ OLDUĞU YERDEYİZ"

Dalış sonrası açıklama yapan Tahsin Ceylan, "Depremin hafızasının olduğunu yerdeyiz. Derinlerdeki çınar ağaçları saymakla bitmedi. 4 santigrat derece suda depremin hafızasına dalış yaptık. Depremle yüzleşmek isteyen insanlar gelip buradaki suyun altındaki çınar ağaçlarını görseler herhalde yeterli olur. Aşağıda devasa çınar ağaçları var. Suyun altındaki çınar ağaçlarının gövde kalınlıkları şu anda kıyı şeridindeki hiçbir ağaçta yok." ifadelerini kullandı.

Çınarlık Meydanı’nın depremden önce insanların oturduğu, çay içtiği, maç seyrettiği bir alan olduğunu belirten Ceylan, "Arkamızdaki alan bir dönem insanların oturduğu, çay içtiği, maç seyrettiği alandı ama şimdi hepsi suyun altında. Depremle yüzleşmeyi ve deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmeliyiz." dedi.

"DEPREMİN TÜM GERÇEKLİĞİ SUYUN ALTINDA"

Dalgıç Murat Kulakaç da yaptığı açıklamada, "Depremin tüm gerçekliğinin suyun altında bulunduğunu, buradaki çınar ağaçlarının depremin yüzünü gösterdiğini" ifade etti.

(EKOLTV)