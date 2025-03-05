Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 1999 Marmara Depremi’nin korkunç izleri su altında! Marmara Depremi’nden 25 yıl sonra dalış yapıldı: “Depremle yüzleşmek isteyenlerin burayı görmesi herhalde yeterli olur"

1999 Marmara Depremi’nin korkunç izleri su altında! Marmara Depremi’nden 25 yıl sonra dalış yapıldı: “Depremle yüzleşmek isteyenlerin burayı görmesi herhalde yeterli olur"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.03.2025 14:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, büyük acılar yaşattı ve yıllar geçmesine rağmen etkileri silinmedi. Depremin merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yer alan Çınarlık Meydanı, sarsıntı sırasında denize gömülerek su altında kaldı. O dönemde meydanda bulunan çınar ağaçları da sulara gömüldü.

1999 Marmara Depremi’nin korkunç izleri su altında! Marmara Depremi’nden 25 yıl sonra dalış yapıldı: “Depremle yüzleşmek isteyenlerin burayı görmesi herhalde yeterli olur"

Depremin izlerini taşıyan bu bölgeye su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ile Değirmendere Sualtı Topluluğu Kurucu Başkanı, 1. sınıf dalgıç Murat Kulakaç dalış gerçekleştirdi.

2

Dalış sırasında kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta, yıllar geçmesine rağmen bazı çınar ağaçlarının dik konumda durduğu ve gövdelerinin sarı renkte olduğu gözlemlendi.

3

"DEPREMİN HAFIZASININ OLDUĞU YERDEYİZ"

Dalış sonrası açıklama yapan Tahsin Ceylan, "Depremin hafızasının olduğunu yerdeyiz. Derinlerdeki çınar ağaçları saymakla bitmedi. 4 santigrat derece suda depremin hafızasına dalış yaptık. Depremle yüzleşmek isteyen insanlar gelip buradaki suyun altındaki çınar ağaçlarını görseler herhalde yeterli olur. Aşağıda devasa çınar ağaçları var. Suyun altındaki çınar ağaçlarının gövde kalınlıkları şu anda kıyı şeridindeki hiçbir ağaçta yok." ifadelerini kullandı.

36004

Çınarlık Meydanı’nın depremden önce insanların oturduğu, çay içtiği, maç seyrettiği bir alan olduğunu belirten Ceylan, "Arkamızdaki alan bir dönem insanların oturduğu, çay içtiği, maç seyrettiği alandı ama şimdi hepsi suyun altında. Depremle yüzleşmeyi ve deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmeliyiz." dedi.

5

"DEPREMİN TÜM GERÇEKLİĞİ SUYUN ALTINDA"

Dalgıç Murat Kulakaç da yaptığı açıklamada, "Depremin tüm gerçekliğinin suyun altında bulunduğunu, buradaki çınar ağaçlarının depremin yüzünü gösterdiğini" ifade etti.

(EKOLTV)

Mynet'in Sesi
Fiyatları duyan evde karış karış arayacak...Fiyatları duyan evde karış karış arayacak...
9 öğrencinin cesedi yol kenarında bulundu! 9 öğrencinin cesedi yol kenarında bulundu!
Anahtar Kelimeler:
deprem Marmara Denizi 17 Ağustos 1999 depremi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İsrail'i Türkiye korkusu sardı! 'Suriye'de dengeler değişebilir, hava sahası kapatılabilir'

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! 'Suriye'de dengeler değişebilir, hava sahası kapatılabilir'

Seyyar tostçunun hesabına 600 bin TL gönderdi! 'Sen yabancı değilsin'

Seyyar tostçunun hesabına 600 bin TL gönderdi! 'Sen yabancı değilsin'

Fiyatları duyan evde karış karış arayacak...

Fiyatları duyan evde karış karış arayacak...

9 öğrencinin cesedi yol kenarında bulundu!

9 öğrencinin cesedi yol kenarında bulundu!

Dünya tarihinde bir ilk! Türk bilim insanlarının çarpıcı keşfi

Dünya tarihinde bir ilk! Türk bilim insanlarının çarpıcı keşfi

40 yıl sonra hareket edip karaya oturdu!

40 yıl sonra hareket edip karaya oturdu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.