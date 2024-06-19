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  4. 2.1 milyon Euro'luk arabasıyla gündemdeydi! Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan şimdi de İsviçre’den ev istiyor

2.1 milyon Euro'luk arabasıyla gündemdeydi! Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan şimdi de İsviçre’den ev istiyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.06.2024 10:37
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Son dönemde Seçil Erzan tarafından dolandırılmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan geçtiğimiz aylarda lüks aracıyla görüntülenmiş ve 2.1 milyon Euro'luk Rolls-Royce'u ile dikkatleri üzerine çekmişti. Aslıhan Doğan şimdi de İsviçre’den ev almak istediğini söyledi. Doğan'ın hayali kısa sürede gündem oldu.

2.1 milyon Euro'luk arabasıyla gündemdeydi! Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan şimdi de İsviçre’den ev istiyor

Seçil Erzan tarafından dolandırılan ve Erzan'a "Bir 30-40 bin dolar çıkar mı kredi kartına yatırsak. Aslıhan'a şu çantayı alsam" mesajları ile gündeme gelen Arda Turan'ın eşi de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Pahalı kıyafetleri ile adından söz ettiren Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz aylarda 2.1 milyon Euro'luk Rolls-Royce'u ile görüntülenmişti.

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'İSVİÇRE’DE EV ALMAYI HAYAL EDİYORUM'

Aslıhan Doğan Turan şimdi de ‘Senem Aydın’la Hadi Anlat’ programına konuk oldu ve buradaki açıklamaları ile dikkat çekti. Hayalini anlatan Doğan “İsviçre’de ev almayı hayal ediyorum. Kafamda dekorasyonu bile hazır. Olumlama gibi olumlama yapıyorum yani. Hayal evim için iki koltuk aldım, şu an oturduğumuz evin çatısında duruyor.” dedi.

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Doğan'ın bu açıklaması kısa sürede gündem oldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'Hayali bile çok zengin', 'Hayale bak be' gibi yorumlar yapıldı.

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'PARA YENİ TANIDIĞIM BİR ŞEY DEĞİL'

Paranın kendisi için ne ifade ettiğini de anlatan Aslıhan Doğan “Güzel şartlarda yetiştim ben. Hem maddi hem de manevi olarak. Çok güzel bir ailem ve düzenim vardı. Şartlarım da çok iyiydi. Yani kibarca para, benim yeni tanıdığım bir şey değil” diye konuştu.

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