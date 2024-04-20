'2. bölüm geliyor' Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu açtı ağzını yumdu gözünü 'O koca koca ünlüler var ya... Siz bu kadına bir sürü işler yaptırmışsınız'

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, yaptığı açıklamalarla gündem yaratmaya devam ediyor. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla, 82 yaşındaki sanatçı Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu. Ünlü isimlerle alakalı açıklamalarıyla olay yaratan Nebioğlu, son olarak sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Duygu Nebioğlu söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bir şey söylemek istiyorum. Hiçbirine inanmıyorum, çok güzel taktikler. Yıllardır aynı taktiklerle geliyorlar, annem de bir güzel bunlar ne yapıyor diye izliyor. Ortaya çıkana kadar bunlar bir dökülsünler bakalım, kim hala iyi bir kalbe sahip, kim hala kötü bir kalbi barındırıyor içerisinde... Biz bunları bir anlayalım istiyor bence. Anlayalım. Ve o kötü söz yazanlar var ya, kapak geliyor kapak, az kaldı kapak... Kapağa az kaldı. Tutuştular ya tutuştular. Duygu bizim kapımızı çalacak mı, bizden hesap soracak mı diye tutuştular. Bunun ilişkiyle de alakası yok.

"FRAGMANI GEÇTİK, 1. BÖLÜMÜ DE GEÇTİK, 2. BÖLÜM GELİYOR"

Anneme yaptıkları o kötülükler, kendi pislikleri örtülsün diye anneme attıkları iftiralar var ya o kadın hepsinin hesabını sizden soracak. Hepsini sizden soracak. Zeynep kim ya? Zeynep kim? O diğer kadın kim? Ne yüzleri var, ne bir şeyleri var. Ya ben o kadına ne yapacağım? Ne yapacağım o kadına? Numaramı verdim arasın diye, bekliyorum. Arasana beni. Kadın karalamak kolaydır. Ama yaşayıp göreceğiz. Fragmanı geçtik, 1. bölümü de geçtik, 2. bölüm geliyor.

"SİZ BU KADINA BİR SÜRÜ İŞLER YAPTIRMIŞSINIZ"

Bu kadına o koca koca adamlar ne yaptıysa ortaya çıkacak. Sadece ilişki değil, siz bu kadına bir sürü işler yaptırmışsınız.

"O PISMIŞ KOCA KOCA ÜNLÜLER VAR YA..."

Ve şunu da söylüyorum, bana gerçekleri anlatan o güzel insanlar var ya... Yeriniz cennetlik olsun gerçekten. Gerçekten hayatım boyunca dua edeceğim size. O pısmış, oturmuş, korkmuş koca koca koca ünlüler var ya... Ee artık sizin de böyle karmik dediğimiz olayı yaşadığınız ana geldik.

"SADECE 4 MÜ SANIYORSUNUZ?"

Kolay mı ya öyle kadın karalamak, hayatlarıyla oynamak. Kaç tane çocuk mahvoldu. Sadece 4 mü sanıyorsunuz? Az kaldı az, az kaldı."