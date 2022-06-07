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2 dakikada hazırlanan dondurma tarifi! Hemen deneyin

07.06.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dondurma yenmeye başlandı. Dondurmayı tüketirken sağlıklı tercihler yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre! Evdeki malzemelerle yapacağınız dondurma sizin ve ailenizin vazgeçilmezi olacak. Bu dondurma tarifini tam 2 dakikada yapabilirsiniz.

2 dakikada hazırlanan dondurma tarifi! Hemen deneyin

Mevsim meyveleri ile sağlıklı dondurma yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Yapacağınız dondurma hem çok sağlıklı hem de oldukça pratik. Evde olan malzemeler ile dondurma ihtiyacınızı sağlıklı bir şekilde çözebilirsiniz. Muz ve çileğin uyumuna bayılacaksınız. Dondurma yemeyi seviyorsanız bu dondurma tarifini mutlaka denemelisiniz.

2 DAKİKADA DONDURMA TARİFİ

Malzemeler

  • 10 -12 adet çilek
  • 1 adet muz
  • ½ çay bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri (ya da bal)
  • 1 çay kaşığı vanilin

Yapılışı

  • Muz ve çileği mutfak robotundan geçirin.
  • Ardından süt, pudra şekeri ve dilerseniz vanilin ekleyin.
  • Tekrardan parçalayıcıyı çalıştırın. Dondurmanız hazır!
  • Derin dondurucuda biraz bekletirseniz kıvamı daha iyi olacaktır.

AFİYET OLSUN!


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