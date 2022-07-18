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  4. 2 gün boyunca öylece durdu! Makatından 20 cm uzunluğunda dambıl çıktı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından 20 cm uzunluğunda dambıl çıktı

18.07.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi açıklanmayan ve Brezilya’da yaşayan 54 yaşındaki bir adam kramp, yoğun karın ağırsı, mide bulantısı ve kabızlık şikayetleriyle doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerin sonucunda adamın makatında 20 cm uzunluğunda ve 4.4 kilo ağırlığında metal bir dambıl tespit edildi.

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından 20 cm uzunluğunda dambıl çıktı

Brezilya’da yaşayan ve ismi açıklanmayan 54 yaşındaki bir adam dayanılmaz karın ve mide ağrıları ile günlerce süren kabızlık semptomlarıyla doktora başvurdu. Manaus kentindeki hastaneye başvuran ve tedavisine başlanan adamın ilk anal muayenesinde her şey normal bir şekildeydi. Ancak doktorlar bölgeyi bir de röntgenle ile taramaya karar verdiklerinde kolon ve rektumun kesiştiği noktada bir dambıl olduğunu fark ettiler.

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Dambılın anal delinme veya başka bir ağır yaralanmaya neden olmasını önlemek için hızlı hareket eden doktorlar hastayı acilen ameliyata aldı.

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OPERASYON BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TAMAMLANDI

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Genel anestezi yöntemiyle ameliyatına başlanan adamın makat bölgesi yırtılmadan ve kanama olmadan başarılı bir şekilde dambıl çıkartıldı. Operasyonun başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte ismi açıklanmayan hasta 3 gün sonra taburcu edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik dambıl
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