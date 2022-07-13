2 gündür aranıyordu! Girdikleri deniz 2 arkadaşa mezar oldu

Olay, 11 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde Cebeci Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş denize girdi, bir süre sonra ise gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi.

3 ARKADAŞTAN BİRİ KURTARILDI

Ekipler gençleri bulmak için çalışma başlattı. 3 arkadaştan biri kurtarıldı, Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun ise cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp Yunus Çakır için de arama çalışması başlatılmıştı. Bugün sabah 07.30 sıralarında Yunus Çakır'ın cansız bedeninin bulunduğu öğrenildi.

(İHA)

