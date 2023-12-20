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  4. 2 kez evlenen Özge Borak "Ayıp olmasın diye evlendim" demişti! O sözlere açıklık getirdi

2 kez evlenen Özge Borak "Ayıp olmasın diye evlendim" demişti! O sözlere açıklık getirdi

20.12.2023 18:38 | Son Güncelleme:
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Daha önce 2 evlilik yapan Özge Borak katıldığı bir programdaki açıklamalarıyla gündem olmuştu. "Ayıp olmasın diye evlendim" diyen Borak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Özge Borak evlilik itirafı yeniden gündeme gelmesi üzerine sözlerine açıklık getirdi.

Ekranların sevilen oyuncusu Özge Borak geçtiğimiz aylarda Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de sunduğu Empati programına konuk olmuştu. Taylan'ın sorularına yanıt veren Borak samimi açıklamalarda bulunarak evlilik itirafıyla gündemde yer almıştı. Daha önce Bülent Şakrak ve Ata Demirer ile evlilik yapan Borak, "Doğru yolda olmadığına inandım evliliklerimden ayıp olmasın diye vazgeçemedim" sözlerini kullanmıştı. Çarpıcı sözlerin yeniden gelmesi üzerine Borak'tan açıklama geldi.

Özge Borak ilk evliliğini 2006-2010 yılları arasında Bülent Şakrak'la gerçekleştirmişti.

bülent şakrak özge borak

Daha sonra 2012-2014 yılları arasında Ata Demirer ile evliliğini sürdürmüştü.

ata demirer özge borak

AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Özge Borak'ın Ahmet Mümtaz Taylan'ın sorduğu "Sen kendi doğrularına göre yaşıyor musun?" sorusuna verdiği cevap gündem oldu.

özge borak 'empati'

Borak bu soruyu 'Yaşamıyordum. Büyük oranla yaşamıyordum. Neden? Eski evliliklerime de gidebiliriz, doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim, ama ayıp olmasın ya şimdi o kadar da adım attık.' ifadelerini kullanarak cevaplandırdı.

SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Ünlü oyuncunun o sözleri aylar sonra tekrar gündem oldu. Borak bu gelişmenin üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak o sözlerine açıklık getirdi. İşte Borak'ın açıklaması:

ÖZGE BORAK STORY

"Sözümün çarpıtıldığı, farklı anlam çıkartılmaya çalıştığı konuların hiçbirine cevap vermem. Kim ne anlamak istiyorsa onu anlayacaktır. Fakat çok uzayıp gitmiş olan ve maalesef sadece beni ilgilendirmeyen bir konuya açıklık getirmek isterim. "Ayıp olmasın diye evlendim" gibi bir cümle kurmadım. Anlatmaya çalıştığım konuda sözlerimi sırf magazinsel olsun diye çarpıtan her kimse asıl ayıp edendir. Kaldı ki beni biraz olsun seyretmiş, tanımış, röportajımı izlemiş kimse böyle bir cümle kurduğuma inanmaz. Zaten programı izleyenler ne anlatmaya çalıştığımı anladılar. Bugüne kadar kimseyle söz savaşına girmemiş, boşandığı zaman dahi tek kelime etmemiş biri olarak yıllar geçtikten sonra mı konuşacağım? Yapmayın rica edeceğim.Dinlemeden, izlemeden ve tabii anlamadan, sadece manşet üzerinden yorum yapanlar var. Yapmayın, önce anlayın. Elbette sevmek mecburiyetinde değilsiniz, saygımızı yitirmeyelim. İyi günler..."


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