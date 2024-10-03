2 memesi birden alınacak... Fulden Uras bir kez daha bıçak altına yatıyor! Sevenlerinden dua istedi

Gençlik yıllarından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Fulden Uras, 13 yılda tam 22 kez ameliyat olmuştu. Uras bir kez daha ameliyat masasına yatacak.

Uras, 9 saatlik bir operasyona girecek ve iki memesi birden alınacak. Ünlü isim bu operasyon öncesi tüm sevenlerinden dua istedi.

Şarkıcı ve oyuncu Fulden Uras annesinin ölümü ve hastalığı ile ilgili yaşadığı zor günleri şöyle anlatmıştı;

"Ben 13 yaşımdan beri hastanelerden burnunu çıkaramayan biriyim bunlara çok alıştım. Kısa sürede çok fazla yakınımı kaybettim. Üç dört ay evvel kuzenimi kaybettim. Ben çevremi toparlamaya çalışmaktan kendi acımı hep sonraya erteledim. O ertelediğim şeyler bir süre sonra ortaya çıkıyor ve beni hastanelik ediyor.

'GÖĞÜSLERİMİ ALSINLAR'

Sol göğsümden ameliyat oldum şimdi sağ taraftan da olacağım. Göğüslerimi alsınlar bitsin ben buna razıyım ama o acıları bir daha yaşamayayım çok zor… "