Sayfa konuğu Esra Sönmezer, kedisi Bebek ile ilgili yaptığı açıklamalar dolayısıyla canlı yayınlanan programın ardından merak konusu oldu. Peki 2. Sayfa konuğu Esra Sönmezer kimdir? Esra Sönmezer'in kedisi neden öldü? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin bilgiler ile kedisi Bebek'in ölüm sebebine dair detaylar haberimizde...

ESRA SÖNMEZER KİMDİR?

Esra Sönmezer, 23 Şubat 1983'de İstanbul'da doğdu.

Arnavut kökenli ailenin tek çocuğu olan Esra Sönmezer, 2002'de bir güzellik yarışmasında birinci olmuştur.

Türkiye Güzeli seçildiği sene, Dünya Güzeli yarışmasına katılan ve yarışmada dördüncü olan Esra Sönmezer, haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını kabul etmeyerek sahneye atmıştır.

Esra Sönmezer'in annesi 2002'de yaşamını yitirdi ve ailenin kararıyla 6 yıl çalışma hayatına ara verip, eğitimini tamamladı.

2004-2007 yılları arası şan, solfej ve musiki dersleri aldı. 2007 yılında Müjdat Gezen'in teşviği ile Müjdat Gezen 'Aktör Studio' oyunculuk okuluna girerek, tiyatro, muzik, dans, diksiyon ve Sinema dersleri almaya başladı.

Savaş Dinçel sahnesinde, Müjdat Gezen ile birlikte ‘Jüri’ adlı kabarede, ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ , ‘Savaşma Seviş’ ve Oda tiyatrosu ekibiylede ‘Meyhane’de Tiyatro’ adlı oyunlarda oynadı.

ESRA SÖNMEZER'İN KEDİSİ NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü oyuncu Esra Sönmezer'in "Bebek" adını verdiği İran kedisi öldü.

Sosyal medya hesabından kedisinin fotoğrafını yayınlayan Esra Sönmezer, acısını takipçileri ile paylaşmıştı.

İran kedisi "Bebek" altı yıldır polikistik böbrek hastasıydı ve kök hücre tedavisine başlanmıştı.

