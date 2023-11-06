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2. Sayfa konuğu Feyza Altun kimdir? Dilan Polat paylaşımları ile gündem olan Avukat Feyza Altun'un biyografisi

06.11.2023 10:20 | Son Güncelleme:
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Feyza Altun 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Son zamanlarda Dilan Polat - Engin Polat çiftine dair yaptığı paylaşımlarla gündem olan ünlü avukat arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Feyza Altun kimdir? Dilan Polat paylaşımları ile gündem olan ünlü Avukat Feyza Altun'un hayatı ve biyografisi...

2. Sayfa konuğu Feyza Altun kimdir? Dilan Polat paylaşımları ile gündem olan Avukat Feyza Altun'un biyografisi

Feyza Altun 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Son zamanlarda Dilan Polat - Engin Polat çiftine dair yaptığı paylaşımlarla gündem olan ünlü avukat arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Feyza Altun kimdir? Dilan Polat paylaşımları ile gündem olan ünlü Avukat Feyza Altun'un hayatı ve biyografisi...

FEYZA ALTUN KİMDİR?

Feyza Altun 1987 yılında İstanbul'da doğdu.

Üniversite hayatını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku konusunda yaptı.

Avukatlık mesleği dışında son yazar kimliği ile de tanınan Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlamaktadır. 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle duruşmaya giren Feyza Altun uzun süre adından söz ettirmişti.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT DAHİL 12 KİŞİ TUTUKLANDI

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

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Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirilen Dilan Polat bu sırada ağladı.

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Dilan Polat Feyza Altun 2. sayfa engin polat feyza magazin

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