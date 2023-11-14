2. Sayfa konuğu Sevda Türküsev kimdir, kaç yaşında? Sevda Türküsev'in hayatı ve kariyeri

Sevda Türküsev, 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Ünlü yazar, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. 2. Sayfa programını izleyenler Sevda Türküsev hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte 2. Sayfa konuğu Sevda Türküsev'in hayatı ve biyografisi...

2. SAYFA KONUĞU SEVDA TÜRKÜSEV KİMDİR?

Sevda Türküsev, 10 Haziran 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu.

1987 yılında tekstil sektöründe tasarımcı olarak çalışmaya başlayan Türküsev, 2004 yılında yazarlığa adım attı. Yazar toplamda 14 kitap yazmıştır.

2014–2015 senelerinde bir gazetede köşe yazarlığı yapan Sevda Türküsev, daha sonraki yıllarda çeşitli internet gazetelerinde gündeme dair yorumlarını düzenli olarak paylaşmıştır. Ayrıca 2014–2015 tarihleri arasında düzenli olarak bir programda yorumcu olarak yer almıştır.

Ünlü isim birçok kanalda yorumcu olarak yer almıştır.

2. SAYFA KONUĞU SEVDA TÜRKÜSEV EVLİ Mİ?

Sevda Türküsev, 19 yaşında evlenmiş ve bu evlikten bir erkek çocuğu dünyaya getirmiştir. Daha sonra 25 yaşında eşinden ayrılarak hayat mücadelesine oğluyla birlikte devam etmiştir.







