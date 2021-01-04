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2. sezonu daha cesur! Bonding 2. sezonu 27 Ocak'ta Netflix Türkiye'de

04.01.2021 16:00 | Son Güncelleme:
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2. sezonu daha cesur! Bonding 2. sezonu 27 Ocak'ta Netflix Türkiye'de

İddialı yapımlardan Bonding 2. sezonu ile 27 Ocak tarihinde Netflix Türkiye ekranlarında olacak.

Netflix imzalı Bonding 2. sezonu ile 27 Ocak tarihinde ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Rightor Doyle'un senaristi ve yönetmeni olduğu kara mizah komedi dizisinin başrolünde Zoe Levin ve Brendan Scannell yer alıyor. İlk sezonu 7 bölümden oluşan dizinin bölüm süreleri yaklaşık 15 dakika civarında.

BONDİNG KONUSU

Tiff, Psikoloji bölümünde yüksek lisans yapan ve gelir elde etmek için sadomazoşist baskın kadın (dominatrix) olarak çalışan genç bir kadındır. Lisedeki en iyi arkadaşı Pete ile iletişime geçerek onu asistanı olarak işe alır. Pete, stand-up komedyeni olmak isteyen ama sahneye çıkma cesaretini henüz kendisinde bulamamış, garsonlukla geçinmeye çalışan genç bir adamdır.

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Dizinin bölümlerinde Tiff ve Pete'in 'işteyken' başlarından geçen komik durumlar, Pete'in gün geçtikçe kendini bu dünyaya kaptırmasıyla birlikte cinselliğiyle yüzleşmesi, ikisinin de özel hayatında olup bitenler anlatılıyor.

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