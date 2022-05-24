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2 yaşındaki çocuk annesinin telefonuyla yanlışlıkla 31 adet hamburger sipariş etti! “Aç olan var mı?”

24.05.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan anne Kelsey Golden, oğlu Barrett’ın telefonla oynadığı sırada 31 adet hamburger sipariş ettiğini fark edince şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyadan hamburgerlerin fotoğrafını paylaşan annenin gönderisi kısa sürede viral oldu.

2 yaşındaki çocuk annesinin telefonuyla yanlışlıkla 31 adet hamburger sipariş etti! “Aç olan var mı?”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan Kelsye Golden isimli bir anne, oğlunun telefonuyla oynadığı sırada yanlışlıkla 31 adet hamburger sipariş ettiğini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Telefonuna siparişinin normalden uzun sürede teslim edileceğine yönelik bir bildirim aldığında durumu anladığı ifade eden anne, komşularına bedava hamburger dağıttı.

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“BUNU GERÇEKTEN YAPTI MI?”

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Independent Türkçe'nin CNN'den aktardığına göre; Pazartesi günü evden çalışan anne oğlu Barrett’ın telefonla oynamak istemesiyle onu sakinleştirmek için kendi telefonunu verdi. İki yaşındaki oğlunun telefonunun yansımasına bakmayı sevdiğini dile getiren anne, “Telefonun kilit ekranının açık olduğunu anlamadım. O gün telefonun ekranına dokunarak eğlendiğini ve telefonu salladığını gördüm ama olanlara dair en ufak bir fikrim yoktu” dedi.

Oğlunun yemek teslimatı uygulaması DoorDash'ten hamburger siparişi verdiğini bildirim gelmesiyle öğrenen anne olanlara inanamadığını dile getirdi. Golden, “Verandada Barrett'la oynuyordum. Bir araba yanaştı.Böylece arabanın yanına gittim ve arabadaki kadın kocaman bir McDonald's paketi çıkarıp '31 çizburger?' diye sordu. Aman Tanrım, bunu gerçekten yaptı diye düşündüm.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

İki yaşındaki oğlunun sipariş bedelinin 91.70 dolar (yaklaşık 1.462 TL) olduğunu anlatan anne, çözümü hamburgerleri Facebook üzerinden arkadaşlarına ve komşularına dağıtmakta bulurken gönderisi viral oldu. Barrett'ın annesi Facebook gönderisine "İlgilenen varsa 31 tane bedava McDonald's çizburgerim var. Aç olan var mı?" diye yazdı.

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