2 yaşındaki oğlu gölde boğulurken o çırılçıplak fotoğraf çekiniyordu!

29 yaşındaki Marlena Murray'in, 11 Ekim'de evden kaçıp kaybolan 2 yaşındaki oğlu Josiah Meadors'un ölümünün ardından ihmalle suçlandığı bildirildi. İddialarının asılsız olduğu ortaya çıkan genç kadının Salı günü teslim olduğu açıklandı.

ACİL SERVİSİ ARADI

Yetkililer, Josiah'ın 2 Mayıs'ta evinden ayrıldıktan sonra bir gölette boğulduğunu söyledi. Polis, Murray'in o akşam Josiah'ın kaçtıktan yaklaşık 15 dakika sonra acil servisi aradığını açıkladı. İhbarın üzerine ekipler, birden fazla gölet içeren 150 dönümlük ağaçlık araziyi aramaya başladı.

ÖLÜ İLAN EDİLDİ

Yaklaşık bir saat sonra, ekipler Josiah'ı evden yaklaşık 1.400 metre uzaktaki bir gölette tepkisiz halde buldu. Kalp masajı yaptılar ve onu ölü olduğu bildirilen Elmore Devlet Hastanesine götürdüler. Polisler, Murray'in yetkililere Josiah kaçmadan önce onunla birlikte dışarıda olduğunu söylediğini bildirdi. İddiaya göre Murray, oğlunun köpeğini kovalayarak onunla oynadığını fark ettiğinde, onun bardağını getirmek için içeri girmişti.

İDDİALARI ASILSIZDI

Lyles, Murray'in oğlunun nereye koştuğunu gördüğünü iddia ettiğini ancak acil servisi aramadan önce yakındaki akrabalarını yardım için uyarmak amacıyla ters yöne gittiğini söyledi. Ayrıca, soruşturmanın Murray'in iddialarının doğru olmadığını ortaya çıkardığını ve oğlu gözetimsiz kaçtığında aslında içeride yasadışı bir şekilde uyuşturucu kullandığını ve talep üzerine çıplak fotoğraflar çektiğini açıkladı.

Teslim olan Murray için kefalet 75.000 dolar olarak belirlendi. Alabama'da, cezai ihmal cinayeti, A Sınıfı bir kabahattir ve eyalet hapishanesinde bir yıla kadar cezalandırılır.

