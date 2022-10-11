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Engelli kızını evde tek başına bırakarak gece kulübündeki partiye gitti! Cani annenin cezası belli oldu

11.10.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan bir anne kan donduran bir olaya imza attı. Down sendromlu ve serebral palsili kızı Jordynn Barrera’yı evde tek başına bırakarak gece kulübünde bir partiye giden anne Lauren Kay Dean, kızının ölümü üzerine müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Engelli kızını evde tek başına bırakarak gece kulübündeki partiye gitti! Cani annenin cezası belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan Lauren Kay Dean isimli bir anne 7 yaşındaki kızı Jordynn Barrera'yı gece kulübünde dans etmeye gidebilmek için evde tak başına bıraktı. Yatağa bağlı yaşayan ve ancak beslenme tüpüyle yaşamını devam ettirebilen küçük kızı evde bırakan anne komşuların şikayeti üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Engelli kızını diğer iki çocuğuyla evde yalnız başına bırakan anne Jordynn Barrera ömür boyu hapse mahkum edildi.

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KOMŞULARI ŞİKAYET ETTİ

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Komşularının şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve 7 yaşındaki engelli kız çocuğuyla birlikte 3 aylık ve 5 yaşında olan iki çocuk daha buldu. Müfettişler, Jordynn'in de beslenme tüpünde olduğunu ve savcılar Dean'in parti yapmak için evinden ayrıldığı sırada engelli kızın öldüğünü iddia ettiğini söyledi.

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Kayıtlar, Dean'in tutuklandığını ve Matagorda İlçe Hapishanesi'ne üç ikinci derece ağır suçtan tutulduğunu gösterdi. Mahkeme kayıtlarına göre Lauren Kay Dean, Jordynn Barrera cinayetini kabul etti ve ömür boyu hapse mahkum edildi.

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Anahtar Kelimeler:
down sendromu Teksas engelli
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