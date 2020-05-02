20 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları ile ilgili yeni gelişme!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Haziran ayında yapılacak 'Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları' tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler.Atamaların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Haziran ayında yapılacak “Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları” tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 2, 2020
Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler.
Atamaların hayırlı olmasını diliyorum.https://t.co/QzbbbY6qWy pic.twitter.com/lQKMX6zfCN
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