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20 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları ile ilgili yeni gelişme!

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.05.2020 11:01 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Haziran ayında yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurularının elektronik ortamda alınacağını belirtti.

20 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları ile ilgili yeni gelişme!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Haziran ayında yapılacak 'Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları' tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler.Atamaların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.


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