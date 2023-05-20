20 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 20 Mayıs Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler ve Survivor gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 20 Mayıs Cumartesi gününün reyting sonuçları...

20 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Mayıs Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (13 MAYIS) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de ise Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Güldür Güldür Show yer aldı.

20+ABC1 seyirci grubunda Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 KARDESLERIM (OZET) ATV

5 ATV ANA HABER ATV

6 SURVIVOR TV8

7 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

8 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

9 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

4 KARDESLERIM ATV

5 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 KARDESLERIM (OZET) ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 SURVIVOR TV8

10 SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 KARDESLERIM ATV

4 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

5 SURVIVOR TV8

6 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

7 ATV ANA HABER ATV

8 KARDESLERIM (OZET) ATV

9 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

