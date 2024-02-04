20 milyon TL'lik lüks aracı gündeme gelmişti... Hasan Can Kaya'yı kızdıran soru!

'Konuşanlar' programıyla dijital platformda sevenlerinin karşısına çıkan Hasan Can Kaya, önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi.

Alkollü araç kullandığı için kaza yaptığı iddia edilen Hasan Can Kaya, "Geçmiş olsun efendim geçen hafta alkollü bir şekilde araç kullanarak kaza yapmışsınız. Bariyerlere vurmuşsunuz bu konuda açıklama yapmak ister misiniz?" sorusuna sinirlendi.

Basın mensubuna "Yok böyle bir şey arkadaşlar" karşılığını veren ünlü komedyen, hızla aracına bindi ve sinirli bir halde oradan ayrıldı.

Kaya geçtiğimiz günlerde 20 milyon TL'lik aracıyla gündeme gelmişti.







