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'20 yıl sonra Türk müziği mort olur'

MAGAZİN HABERLERİ | 11.01.2018 11:40 | Son Güncelleme 6 saat önce

Besteci ve şarkıcı Mustafa Keser, Göktürk'te yeni açtığı ev yemekleri lokantası ve gazinosunda objektiflere yansıdı.

'20 yıl sonra Türk müziği mort olur'

Mustafa Keser,Yıllarca çalıştığı Çengelköy'den çıkıp Göktürk'e taşındığını belirten Mustafa Keser, kendisinden sonra Türk Sanat Müziği okuyacak kimsenin olmadığını belirterek, "Arkamda kimse yok, keşke olsaydı bu müzik mezbelesi bu kadar rezalet bir durum söz konusu olmazdı. Türk müziğiyle alakası olmayan formlar, Türk müziği olarak gençlere tanıtılıyor ama fabrika ayarları bozulmuştur, geriye dönüş de yok. Bu konuda karamsarım. 20 yıl sonra Türk müziği mort yani, bitecektir. Gazinolar falan bitti, arkada gelecek yok, kimse yok. Giyimimiz, konuşmamız, şarkı söylememiz hep Amerikan. İki gence daha Türk müziği aşılasak bizim için kardır" dedi.

"MUSUKİ İHTİYACINI KARŞILIYORUZ"

"Gençler kimi dinleyecekler? Dinlenecek kimse kalmadı, Abbas yolcu geldi gidiyor işte. Gitmeden benden istifade ediyorlar" diyen 73 yaşındaki sanatçı, "Biz bir yerde müzik satıyoruz, okuduğumuz eserleri başka okuyan yok, bilen de yok. İnsanların buna ihtiyacı yok. Bize dört elle sarılmışlar, musiki ihtiyaçların bizden gideriyorlar. Sahne şov yeridir, sadece iyi sanatçı olmanız yetmez, o şovu yapabilenler uzun sürede sahnede kalıyorlar. O da ayrı bir yön tabii" ifadelerini kullandı.

"SERDAR KRONİK HASTAM"

Sanatçı, "Kronik derecesinde hastamdır" dediği Serdar Ortaç'la ilgili soru üzerine "Geçenlerde benim şarkıları telefonuna yüklemiş dinleyip duruyor, benim gibi okumaya çalışıyor ama malzemenin de yeterli olması lazım. Bizim tarzımızda okuyabilmek yıllarca o branşta ihtisas sahibi olmakla oluyor" şeklinde konuştu.

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mustafa keser göktürk

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
abi beni gülümsettin Allahta seni güldürsün.sağlık ve afiyet ile kal
Halk müziği asla kaybolmaz,anonim hale gelir,şarap gibi yıllanır,bugün TRT repertuvarında yada halk arasında binlerce yıldan buyana söylenen türküler var onlar hiç kaybolmaz çünkü halkın anonim malıdır,bilmem kiminle hangi ağacın altında el ele tutuşurken yaşanan bir duyguyu ifade eden şarkı halka mal edilemiyor.Türkü hikayesi olan olaydır kaybolmaz.
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