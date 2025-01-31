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  4. 20 yıldır işlettiği 'seks ticaret zinciri' açığa çıktı... 'Cinsel taciz' suçlamalarına iki kadın mağdur daha dosyaya dahil oldu

20 yıldır işlettiği 'seks ticaret zinciri' açığa çıktı... 'Cinsel taciz' suçlamalarına iki kadın mağdur daha dosyaya dahil oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
31.01.2025 10:20
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Hollywood'un kirli yüzü Diddy'nin suçlamaları gündemden düşmezken iki yeni suç daha dosyaya eklendi. Hazırlanan yeni iddianamede, rapçinin 2 kadını daha "seks ticaretine zorladığı" belirtildi. İşte 20 yıllık "seks ticaret zincirinin" perde arkası...

20 yıldır işlettiği 'seks ticaret zinciri' açığa çıktı... 'Cinsel taciz' suçlamalarına iki kadın mağdur daha dosyaya dahil oldu

ABD'de "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplarıyla tanınan rapçi Sean Combs hakkında açılan cinsel istismar davası kapsamında hazırlanan yeni iddianamede, rapçinin 2 kadını daha "seks ticaretine zorladığı" belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, federal savcıların New York'taki Manhattan Federal Bölge Mahkemesine sunduğu genişletilmiş iddianamede, Combs'un yaklaşık 20 yıl süren ve uluslararası boyuta ulaştığı belirtilen "seks ticaret zincirinin" mağdurlarının sayısının 3'e çıktığı bildirildi.

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TACİZ EDİP BALKONDAN SARKITMIŞ

Yeni iddianame kapsamında, Combs 2 kadını daha "seks ticaretine zorlamakla" suçlanırken, mağdurlardan birini balkondan sarkıttığı da iddia edildi.

Savcılar, hazırladıkları iddianameye, Combs'un kurduğu "Bad Boy Entertainment" gibi plak şirketlerini, "kadınları cinsel ilişkiye zorlamak ve seks işçiliği için kaçırmak" üzere kullandığını da ekledi.

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DİDDY'NİN "KİRLİ GEÇMİŞİ"

"Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

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SUÇ ÜSTÜNE SUÇ

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

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DAVA TARİHİ 5 MAYIS

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Amerikalı rapçinin davaları, 5 Mayıs'ta görülmeye başlanacak.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
seks mahkeme Hollywood abd mağdur rapçi ticaret Diddy
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