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2014 Eurovision birincisi Conchita Wurst: Uzun yıllardır HIV taşıyıcısıyım

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2018 16:44 | Son Güncelleme

Avusturyalı travesti şarkıcı Conchita Wurst, HIV taşıyıcısı olduğunu açıkladı. Eski erkek arkadaşı kendisine şantaj yaptığı için hastalığını açıkladığını belirten Wurst, "Uzun yıllardır HIV pozitifim" dedi

2014 Eurovision birincisi Conchita Wurst: Uzun yıllardır HIV taşıyıcısıyım

Avusturya'ya 2014 yılında Eurovision Müzik Yarışması'nda birincilik kazandıran Conchita Wurst, HIV (Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) taşıyıcısı olduğunu Instagram hesabından duyurdu.

29 yaşındaki şarkıcı, kendisine şantaj yapan eski erkek arkadaşı nedeniyle hastalığını paylaştığını belirtti: "Uzun yıllardır HIV pozitif virüsü taşıyorum. Eski erkek arkadaşım beni hastalığımı kamuoyuyla paylaşmakla tehdit etti. Kimseye beni korkutma ve hayatımı etkileme hakkını asla vermeyeceğim."

Wurst, virüsün teşhis edilebilirlik eşiğinin altında olduğunu ve bu yüzden bulaşma ihtimalinin olmadığını ekledi: "Umarım bu diğerlerini cesaretlendirir ve HIV ile yaşayan bireyleri damgalayan insanlara karşı bir adım olur."

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Anahtar Kelimeler:
2014 Eurovision Conchita Wurst

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