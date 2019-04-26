2019 MSÜ sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ sonuç ekranı

Milli Savunma Üniversitesi kapsamında ÖSYM tarafından yapılan Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşmiş ve on binlerce kişi Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışmak için bu sınava girmişti. Sınav sonrasında adaylar heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihin 26 Nisan 2019 Cuma olacağını söylemişti. Nihayet adayların heyecanlı bekleyişleri sona erdi. Bugün MSÜ sınav sonuçları açıklandı.
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MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Savunma Üniversitesi’nin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyelerinde yetiştirilmek üzere yapılan Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonucunda başarılı olan adayları bu kez de tercih dönemi bekliyor olacak. Tercih yapmaya hak kazanan kişiler 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar. Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklama kapsamında adaylar tercih dönemini sebepli ya da sebepsiz şekilde geciktirir, aksatırlar ve tercih yapmazlarsa, o kişilere ikinci bir tercih şansı tanınmayacak.
MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
MSÜ sınavı da yine ÖSYM’nin her merkez sınavında olduğu gibi çoktan seçmeli sorular şeklinde gerçekleşmişti. Bu bağlamda adayların sorulara verdikleri doğru ve yanlış yanıtlar belirlenecek. Yapılan her 4 yanlış 1 doğruyu götürdüğünden, doğru cevaplardan yanlış sayısının dörtte biri çıkarılacak ve net puan ortaya çıkacak. Hesaplanmış olan puanlar ÖSYM’nin belirlemiş olduğu puan tablosundan karşılaştırılacak. Adayların tercih yapacakları okullara göre ağırlıklı puanlarına bakılacak. Bu kapsamda sınavda MSÜ-Sayısal (SA), MSÜ- Eşit Ağırlık (EA), MSÜ-Sözel (SÖ), MSÜ- Genel (GN) gibi puan sistemleri oluşturulacak.
OKULLARIN İSTEDİKLERİ PUAN TÜRLERİ HANGİLERİDİR?
Başarılı olan adayları tercih döneminden sonra ise yerleştirme dönemi bekleyecek. Tercih yapan adaylar istedikleri okullara göre kendi aralarında da alt sınıflara ayrılacak ve dikkate alınacak puan türleri de değişecek. Yerleştirme döneminde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ayrı değerlendirilecek. Bu kapsamda okulların istedikleri puan türleri şu şekilde olacak:
Kara Harp Okulu: MSÜ sayısal puanı ve MSÜ eşit ağırlık puanı
Deniz Harp Okulu: MSÜ sayısal puanı
Hava Harp Okulu: MSÜ sayısal puanı
Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu: MSÜ sayısal puanı, MSÜ eşit ağırlık puanı, MSÜ sözel puanı, MSÜ genel puanı
Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu: MSÜ sayısal puanı, MSÜ eşit ağırlık puanı, MSÜ sözel puanı, MSÜ genel puanı
Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu: MSÜ sayısal puanı, MSÜ eşit ağırlık puanı,
MSÜ sözel puanı, MSÜ genel puanı
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SINAVINDA HANGİ TÜR SORULAR ÇIKMIŞTI
Milli Savunma Bakanlığı’nın daha önce de açıkladığı gibi Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında temel yeterlilik testleri ağırlıktaydı. Adaylar Türkçe, temel matematik, sosyal bilimler (tarihten 5 soru, coğrafyadan 5 soru, felsefeden 5 soru, din kültürü ve ahlak bilgisinden 5 soru) ve fen bilgisi konularından toplamda 120 tane çoktan seçmeli sorulardan oluşan test sınavı olmuşlardı. 135 dakika süren sınav sonucunda ise adaylar bu yıl yapılan sınavın, önceki yıllarda yapılan sınava nazaran daha zor olduğunu ve kendilerini zorladığını belirtmişlerdi.
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