2019 MSÜ sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ sonuç ekranı

Milli Savunma Üniversitesi kapsamında ÖSYM tarafından yapılan Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşmiş ve on binlerce kişi Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışmak için bu sınava girmişti. Sınav sonrasında adaylar heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihin 26 Nisan 2019 Cuma olacağını söylemişti. Nihayet adayların heyecanlı bekleyişleri sona erdi. Bugün MSÜ sınav sonuçları açıklandı.

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MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi’nin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyelerinde yetiştirilmek üzere yapılan Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonucunda başarılı olan adayları bu kez de tercih dönemi bekliyor olacak. Tercih yapmaya hak kazanan kişiler 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar. Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklama kapsamında adaylar tercih dönemini sebepli ya da sebepsiz şekilde geciktirir, aksatırlar ve tercih yapmazlarsa, o kişilere ikinci bir tercih şansı tanınmayacak.