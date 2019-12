"2019 Necip Fazıl Ödülleri" sahiplerini buldu

"Bu iki mısrayı nasıl anladığımız bile sanki Necip Fazıl Kısakürek'in bizlere yönelttiği ufak bir kimlik sorgusu. Bir insana neden düşman lazım olur? Hani karanlık olmadan ışığın kıymetini anlayamayız diyoruz ya hep, ancak bizim bakış açımızdan ışığın haberi var mı diye de sormak lazım. Işık o kadar kibirli ve bencil mi ki sırf kıymetini anlamamız için karanlık var? Bu mısrayı böyle anlamayanlar olabilir. Aslında bu mısraları hiç okumadan böyle yaşayanlar bile var. Bugün dünyaya baktığımızda kendi düşmanlarını kendi oluşturup sonra da onları bahane edip hakkı, adaleti, insanlığı ayaklar altına alanları, yalanlarla çıkar ve güç açlığını tatmin edenleri görüyoruz. Bu ifadeleri doğru anlamanın yolu, üstadın hayatını nasıl yaşadığına ve verdiği mücadeleye bakmaktan geçiyor."

Ersoy, çok açık bir şekilde alınan her nefes gibi düşmanın da bir imtihan olduğunu dile getirerek, "İnandığımızı söylediğimiz şeylerde ne kadar samimi olduğumuzun, inançlarımız ve değerlerimiz doğrultusunda yaşayıp yaşamadığımızın, gerektiğinde tüm varlığımızla onları korumak ve kollamak için mücadele edip etmediğimizin sorgusu o iki cümleye sığmış. Yaptığımız her işte, söylediğimiz her sözde samimiyet olmak zorundadır. Aksi takdirde attığımız tüm adımlar boşa çıkacak, amacımıza ulaşmak mümkün olmayacaktır. Samimiyetsiz yapılan her iş, en ufak zorlukta, çıkarlar, makamlar söz konusu olduğunda bir yalana dönüşmeye mahkumdur." değerlendirmesinde bulundu.