2019 yılında magazin ve sanat dünyası

Medya Takip Merkezi (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada 2019 yılında magazin ve sanat dünyasında yaşanan gelişmeleri ve adından sıkça söz ettiren ünlü isimleri belirledi.

MTM, Magazin Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada 2019 yılında magazin ve sanat dünyasında yaşanan gelişmeleri ve adından sıkça söz ettiren ünlü isimleri belirledi. Magazin ve sanat camiası oldukça hareketli bir yılı geride bıraktı. Kimi zaman evlilik ve boşanma haberleri manşetlerde yer alırken, kimi zaman ise sansasyonel olaylar gündemi belirledi.

2019 yılında dünya evine giren ünlüler

Magazin dünyasının sevilen birçok ismi geçtiğimiz yıl dünya evine girdi. Medyanın ilgisinin eksik olmadığı düğünler, herkes tarafından çokça konuşuldu. MTM’nin belirlediği 2019 yılında evlenen ünlü isimlerden bazıları şöyle:

Oyuncu Hazal Kaya, 5 yıllık sevgilisi Ali Atay ile Şubat ayında nikâh masasına oturdu. Çift geçtiğimiz aylarda da oğulları Fikret Ali’yi kucaklarına aldı.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, üç yıldır birlikte olduğu İzmirli sevgilisi piyanist Ece Dağıstan ile İtalya’nın Milano kentinde evlendi.

Demet Şener, 2,5 ay birlikte olduğu kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile evlendi.

Eski manken Ebru Şallı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Uğur Akkuş ile Çırağan Sarayı’nda kıyılan nikâhla dünya evine girdi.

Ünlü oyuncular İnci Türkay ve Atilla Saral 11 yıllık beraberliklerini Londra’da sade bir törenle resmileştirdiler.

Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz, Berselona’daki Türk Konsolosluğu’nda nikâh masasına oturdu. Çiftin kızları Vina, Kasım ayında doğdu.

Seren Şirince bir süredir birlikte olduğu İngiliz Tobias Sutter evlendi.

Ünlü oyuncu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan, psikolog nişanlısı Merve Özgüle ile dünya evine girdi.

Oyuncu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015’te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, ile dünya evine girdi. Çiftin oğulları Kuzey, Ekim ayında dünyaya geldi.

Oyuncu Seda Güven, bir süredir aşk yaşadığı işadamı sevgilisi Ali Gürel ile evlendi.

Oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu 3 yıllık beraberliğin ardından dünya evine girdi.

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, uzun süredir birlikte olduğu İdris Aybirdi ile evlendi.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe, Haziran ayında dünya evine girdi.

Ünlü sanatçı Ziynet Sali, Erkan Erzurumlu ile Girne’de dünya evine girdi.

2016 Best Model Türkiye birincisi ve Best Model Of The World yarışmasında ikinci seçilen Gizem Kayalı, uzun zamandır aşk yaşadığı Murat Binici ile dünyaevine girdi.

Ünlü modacı ve televizyon sunucusu Tülin Şahin, 9 aydır birlikte olduğu Pedro de Noronha ile Nisan ayında Portekiz’de dünyaevine girdi. Çiftin Kasım ayında Siena Leyla isminde bir kızı oldu.

Şarkıcı Aylin Coşkun uzun zamandır birlikte olduğu Volkan Aslan ile Eylül ayında evlendi.