2020 yılında Türkiye'de en çok satan arabalar hangileri? 2020 en çok satan araba modelleri hangileri?

Covid-19 salgını tüm otomobil üreticilerini kötü etkiledi. Çoğu üretici araç üretimi konusunda sorun yaşarken, bir çoğuda transfer konusunda sorunlar yaşadı. Peki tüm bu sorunlara rağmen 2020 yılında en çok satış yapan marka ve modeller hangileri? 2020 yılında Türkiye'de en çok satan araballar hangileri? 2020 en çok satan araba modelleri hangileri?
Bu marka 2020 yılında toplamda 11 adet otomobil sattı. 11 otomobilden sadece 5 tanesi GT'idi.
Bu marka 2020 yılında toplamda 17 adet otomobil sattı. 17 otomobilden sadece 5'er tanesi V8 Vantage ve DB11'idi.
Bu marka 2020 yılında toplamda 19 adet otomobil sattı. 19 otomobilden 11'i Urus oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 21 adet otomobil sattı. 21 otomobilden 12'si 488 Pista oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 47 adet otomobil sattı. 47 otomobilden 33'ü Levante oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 49 adet otomobil sattı. 49 otomobilden 40'ı Fortwo oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 143 adet otomobil sattı. 143 otomobilden 80'i RX oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 156 adet otomobil sattı. 156 otomobilden 79'u MX-5 oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 214 adet otomobil sattı. 214 otomobilden 153'Ü GIULIETTA oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 265 adet otomobil sattı. 265 otomobilden 178'ı I-PACE oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 404 adet otomobil sattı. 404 otomobilden 404'Ü Jest oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 545 adet otomobil sattı. 545 otomobilden 474'Ü D-MAX oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 619 adet otomobil sattı. 619 otomobilden 303'ü Taycan oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 673 adet otomobil sattı. 673 otomobilden 371'i XV oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 694 adet otomobil sattı. 694 otomobilden 677'si DS-7 Crossback oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 1084 adet otomobil sattı. 1084 otomobilden 636'sı Korando oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 1395 adet otomobil sattı. 1395 otomobilden 598'i Countryman oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 1851 adet otomobil sattı. 1851 otomobilden 1851'i Daily oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 2010 adet otomobil sattı. 2010 otomobilden 746'sı Velar oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 2977 adet otomobil sattı. 2977 otomobilden 1720'si Vitara oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 4369 adet otomobil sattı. 4369 otomobilden 2760'ı Renegade oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 5866 adet otomobil sattı. 5866 otomobilden 703'ü Space Star ve 4629 adedi L200 oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 8200 adet otomobil sattı. 8200 otomobilden 2457'si XC-40 oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 11551 adet otomobil sattı. 11551 otomobilden 5689'u Leon oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 13261 adet otomobil sattı. 13261 otomobilden 10490'I Qashqai, 544 adedi Navara oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 14270 adet otomobil sattı. 14270 otomobilden 3808'i 3 Serisi oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 15442 adet otomobil sattı. 15442 otomobilden 6236'sı Sportage oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 18168 adet otomobil sattı. 18168 otomobilden 5296'sı A3 sedan oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 20792 adet otomobil sattı. 20792 otomobilden 4150'si E Serisi oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 22222 adet otomobil sattı. 22222 otomobilden 19885'i Civic oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 24175 adet otomobil sattı. 24175 otomobilden 7461'i Scala oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 27480 adet otomobil sattı. 27480 otomobilden 6744'ü C3 oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 28531 adet otomobil sattı. 28531 otomobilden 13145'İ Tucson oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 30800 adet otomobil sattı. 30800 otomobilden 17402'si Duster oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 34296 adet otomobil sattı. 34296 otomobilden 9565'ı Corsa oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 40375 adet otomobil sattı. 40375 otomobilden 32958'ı Corolla oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 43674 adet otomobil sattı. 43674 otomobilden 12593'ı 3008 oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 64776 adet otomobil sattı. 64776 otomobilden 22452'si Passat oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 92478 adet otomobil sattı. 92478 otomobilden 12668'i Focus oldu.
Bu marka 2020 yılında toplamda 101534 adet otomobil sattı. 101534 otomobilden 46192'si Clio HB oldu.
MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ)
FIAT: 137.325 (92.364 + 44.961)
RENAULT: 101.534 (98.900 + 2.634)
FORD: 92.487 (27.596 + 64.891)
Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar:
1 - FIAT EGEA SEDAN- 79.556 adet
2 - RENAULT CLİO HB - 46.192 adet
3 - RENAULT MEGANE SEDAN - 39.917 adet
4 - TOYOTA COROLLA - 32.958 adet
5 - VOLKSWAGEN PASSAT - 22.452 adet
En çok satan hafif ticari modeller...
1 - FORD TOURNEO COURİER- 27.992 adet
2 - FIAT DOBLO COMBI - 14.802 adet
3 - FIAT FİORİNO COMBİ - 14.611 adet
4 - FORD TRANSİT KAMYONET- 13.077 adet
5 - FORD TRANSİT VAN - 10.371 adet
2020 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Aralık ayına göre yüzde 15,2 artarak 104.293 adet oldu.
2020 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,0 artarak 80.721 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 19,8 artarak 23.572 adet oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlarına göre yüzde 17,9 azaldı.
2020 yılı Ekim ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 57,5 artarak yüzde 94,3 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 21,1 artarak yüzde 1,7 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 5,7 artarak yüzde 0,2 pay aldı.
Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, Benzinli otomobil satışları 319.489 adetle yüzde 52,4 pay, Dizel otomobil satışları 240.819 adetle yüzde 39,5 pay, Otogazlı otomobil satışları 26.685 adetle yüzde 4,4 pay aldı.