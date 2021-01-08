2020 yılında Türkiye'de en çok satan arabalar hangileri? 2020 en çok satan araba modelleri hangileri?

Covid-19 salgını tüm otomobil üreticilerini kötü etkiledi. Çoğu üretici araç üretimi konusunda sorun yaşarken, bir çoğuda transfer konusunda sorunlar yaşadı. Peki tüm bu sorunlara rağmen 2020 yılında en çok satış yapan marka ve modeller hangileri? 2020 yılında Türkiye'de en çok satan araballar hangileri? 2020 en çok satan araba modelleri hangileri?

BENTLEY

Bu marka 2020 yılında toplamda 11 adet otomobil sattı. 11 otomobilden sadece 5 tanesi GT'idi.

ASTON MARTIN

Bu marka 2020 yılında toplamda 17 adet otomobil sattı. 17 otomobilden sadece 5'er tanesi V8 Vantage ve DB11'idi.

LAMBORGHINI

Bu marka 2020 yılında toplamda 19 adet otomobil sattı. 19 otomobilden 11'i Urus oldu.

FERRARI

Bu marka 2020 yılında toplamda 21 adet otomobil sattı. 21 otomobilden 12'si 488 Pista oldu.

MASSERATI

Bu marka 2020 yılında toplamda 47 adet otomobil sattı. 47 otomobilden 33'ü Levante oldu.

SMART

Bu marka 2020 yılında toplamda 49 adet otomobil sattı. 49 otomobilden 40'ı Fortwo oldu.

LEXUS

Bu marka 2020 yılında toplamda 143 adet otomobil sattı. 143 otomobilden 80'i RX oldu.

MAZDA

Bu marka 2020 yılında toplamda 156 adet otomobil sattı. 156 otomobilden 79'u MX-5 oldu.