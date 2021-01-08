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2020 yılında Türkiye'de en çok satan arabalar hangileri? 2020 en çok satan araba modelleri hangileri?

08.01.2021 14:19 | Son Güncelleme:
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2020 yılında Türkiye'de en çok satan arabalar hangileri? 2020 en çok satan araba modelleri hangileri?

Koronavirüs ile 2020 yılı oldukça sancılı geçti. Bazı firmalar yeteri kadar satış yapamadı ve bazıları ise sıfır otomobil üretiminde geri kaldılar. Kısıtlı sayıda olan araçlar sebebiyle bir çok otomobil üreticisinin kârlılığı azaldı. Peki pandemiye rağmen 2020 yılında en çok satış yapan araba markaları hangileri?

Covid-19 salgını tüm otomobil üreticilerini kötü etkiledi. Çoğu üretici araç üretimi konusunda sorun yaşarken, bir çoğuda transfer konusunda sorunlar yaşadı. Peki tüm bu sorunlara rağmen 2020 yılında en çok satış yapan marka ve modeller hangileri? 2020 yılında Türkiye'de en çok satan araballar hangileri? 2020 en çok satan araba modelleri hangileri?

Bentley gt

BENTLEY

Bu marka 2020 yılında toplamda 11 adet otomobil sattı. 11 otomobilden sadece 5 tanesi GT'idi.

V8 Vantage

ASTON MARTIN

Bu marka 2020 yılında toplamda 17 adet otomobil sattı. 17 otomobilden sadece 5'er tanesi V8 Vantage ve DB11'idi.

urus

LAMBORGHINI

Bu marka 2020 yılında toplamda 19 adet otomobil sattı. 19 otomobilden 11'i Urus oldu.

488 pista

FERRARI

Bu marka 2020 yılında toplamda 21 adet otomobil sattı. 21 otomobilden 12'si 488 Pista oldu.

levante

MASSERATI

Bu marka 2020 yılında toplamda 47 adet otomobil sattı. 47 otomobilden 33'ü Levante oldu.

smart fortwo

SMART

Bu marka 2020 yılında toplamda 49 adet otomobil sattı. 49 otomobilden 40'ı Fortwo oldu.

lexus rx

LEXUS

Bu marka 2020 yılında toplamda 143 adet otomobil sattı. 143 otomobilden 80'i RX oldu.

mazda mx5

MAZDA

Bu marka 2020 yılında toplamda 156 adet otomobil sattı. 156 otomobilden 79'u MX-5 oldu.

alfa romeo giulietta

ALFA ROMEO

Bu marka 2020 yılında toplamda 214 adet otomobil sattı. 214 otomobilden 153'Ü GIULIETTA oldu.

jaguar i pace

JAGUAR

Bu marka 2020 yılında toplamda 265 adet otomobil sattı. 265 otomobilden 178'ı I-PACE oldu.

karsan jest

KARSAN

Bu marka 2020 yılında toplamda 404 adet otomobil sattı. 404 otomobilden 404'Ü Jest oldu.

ısuzu d max

ISUZU

Bu marka 2020 yılında toplamda 545 adet otomobil sattı. 545 otomobilden 474'Ü D-MAX oldu.

porsche taycan

PORSCHE

Bu marka 2020 yılında toplamda 619 adet otomobil sattı. 619 otomobilden 303'ü Taycan oldu.

subaru xv

SUBARU

Bu marka 2020 yılında toplamda 673 adet otomobil sattı. 673 otomobilden 371'i XV oldu.

ds7 cross back

DS

Bu marka 2020 yılında toplamda 694 adet otomobil sattı. 694 otomobilden 677'si DS-7 Crossback oldu.

SsangYong-Korando

SSANGYONG

Bu marka 2020 yılında toplamda 1084 adet otomobil sattı. 1084 otomobilden 636'sı Korando oldu.

mini countryman

MINI

Bu marka 2020 yılında toplamda 1395 adet otomobil sattı. 1395 otomobilden 598'i Countryman oldu.

iveco daily

IVECO

Bu marka 2020 yılında toplamda 1851 adet otomobil sattı. 1851 otomobilden 1851'i Daily oldu.

Range Rover Velar

LAND ROVER

Bu marka 2020 yılında toplamda 2010 adet otomobil sattı. 2010 otomobilden 746'sı Velar oldu.

Suzuki Vitara

SUZUKI

Bu marka 2020 yılında toplamda 2977 adet otomobil sattı. 2977 otomobilden 1720'si Vitara oldu.

Jeep renagade

JEEP

Bu marka 2020 yılında toplamda 4369 adet otomobil sattı. 4369 otomobilden 2760'ı Renegade oldu.

mitsubishi Space start

MITSUBISHI

Bu marka 2020 yılında toplamda 5866 adet otomobil sattı. 5866 otomobilden 703'ü Space Star ve 4629 adedi L200 oldu.

volvo xc40

VOLVO

Bu marka 2020 yılında toplamda 8200 adet otomobil sattı. 8200 otomobilden 2457'si XC-40 oldu.

seat leon

SEAT

Bu marka 2020 yılında toplamda 11551 adet otomobil sattı. 11551 otomobilden 5689'u Leon oldu.

Nissan Qashqai

NISSAN

Bu marka 2020 yılında toplamda 13261 adet otomobil sattı. 13261 otomobilden 10490'I Qashqai, 544 adedi Navara oldu.

bmw 3 serisi

BMW

Bu marka 2020 yılında toplamda 14270 adet otomobil sattı. 14270 otomobilden 3808'i 3 Serisi oldu.

kia sportage

KIA

Bu marka 2020 yılında toplamda 15442 adet otomobil sattı. 15442 otomobilden 6236'sı Sportage oldu.

audi a3 sedan

AUDI

Bu marka 2020 yılında toplamda 18168 adet otomobil sattı. 18168 otomobilden 5296'sı A3 sedan oldu.

mercedes e serisi

MERCEDES-BENZ

Bu marka 2020 yılında toplamda 20792 adet otomobil sattı. 20792 otomobilden 4150'si E Serisi oldu.

honda civic

HONDA

Bu marka 2020 yılında toplamda 22222 adet otomobil sattı. 22222 otomobilden 19885'i Civic oldu.

skoda scala

SKODA

Bu marka 2020 yılında toplamda 24175 adet otomobil sattı. 24175 otomobilden 7461'i Scala oldu.

citroen c3

CITROEN

Bu marka 2020 yılında toplamda 27480 adet otomobil sattı. 27480 otomobilden 6744'ü C3 oldu.

hyundai tucson

HYUNDAI

Bu marka 2020 yılında toplamda 28531 adet otomobil sattı. 28531 otomobilden 13145'İ Tucson oldu.

dacia duster

DACIA

Bu marka 2020 yılında toplamda 30800 adet otomobil sattı. 30800 otomobilden 17402'si Duster oldu.

opel corsa

OPEL

Bu marka 2020 yılında toplamda 34296 adet otomobil sattı. 34296 otomobilden 9565'ı Corsa oldu.

toyota corolla

TOYOTA

Bu marka 2020 yılında toplamda 40375 adet otomobil sattı. 40375 otomobilden 32958'ı Corolla oldu.

peugeot 3008

PEUGEOT

Bu marka 2020 yılında toplamda 43674 adet otomobil sattı. 43674 otomobilden 12593'ı 3008 oldu.

passat

VOLKSWAGEN

Bu marka 2020 yılında toplamda 64776 adet otomobil sattı. 64776 otomobilden 22452'si Passat oldu.

ford focus

FORD

Bu marka 2020 yılında toplamda 92478 adet otomobil sattı. 92478 otomobilden 12668'i Focus oldu.

RENAULT

Bu marka 2020 yılında toplamda 101534 adet otomobil sattı. 101534 otomobilden 46192'si Clio HB oldu.

İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ

MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ)

FIAT: 137.325 (92.364 + 44.961)

RENAULT: 101.534 (98.900 + 2.634)

FORD: 92.487 (27.596 + 64.891)

EN ÇOK SATAN MODELLER

Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar:

1 - FIAT EGEA SEDAN- 79.556 adet

2 - RENAULT CLİO HB - 46.192 adet

3 - RENAULT MEGANE SEDAN - 39.917 adet

4 - TOYOTA COROLLA - 32.958 adet

5 - VOLKSWAGEN PASSAT - 22.452 adet

EN ÇOK SATAN TİCARİLER

En çok satan hafif ticari modeller...

1 - FORD TOURNEO COURİER- 27.992 adet

2 - FIAT DOBLO COMBI - 14.802 adet

3 - FIAT FİORİNO COMBİ - 14.611 adet

4 - FORD TRANSİT KAMYONET- 13.077 adet

5 - FORD TRANSİT VAN - 10.371 adet

OTOMOBİL PAZARI YÜZDE 14, HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI İSE YÜZDE 19.8 ARTTI

2020 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Aralık ayına göre yüzde 15,2 artarak 104.293 adet oldu.

2020 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,0 artarak 80.721 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 19,8 artarak 23.572 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlarına göre yüzde 17,9 azaldı.

EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR

2020 yılı Ekim ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 57,5 artarak yüzde 94,3 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 21,1 artarak yüzde 1,7 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 5,7 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

BENZİNLİ SATIŞLARI BİRİNCİ SIRADA

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, Benzinli otomobil satışları 319.489 adetle yüzde 52,4 pay, Dizel otomobil satışları 240.819 adetle yüzde 39,5 pay, Otogazlı otomobil satışları 26.685 adetle yüzde 4,4 pay aldı.


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