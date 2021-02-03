2021 Altın Küre Ödül Töreni ne zaman? 78. Altın Küre adayları kimler?

Bu yıl 28 Şubat’ta gerçekleşecek Altın Küre Ödül töreni öncesinde adaylar açıklandı. Sinema ve televizyon sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Altın Küre’yi bu yıl komedyenler Tina Fey ve Amy Poehler’in sunması bekleniyor. Törenin koronavirüs pandemisi önlemleri çerçevesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
Komedi Dalında En İyi Dizi
Emily in Paris
The Flight Attendant
The Great
Schitt's Creek
Ted Lasso
TV Dizisinde Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu
Lily Collins- Emily in Paris
Kaley Cuoco- The Flight Attendant
Elle Fanning- The Great
Jane Levy- Zoey's Extraordinary Playlist
Catherine O'Hara- Schitt's Creek
TV Dizisinde Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu
Don Cheadle- Black Monday
Nicholas Hoult- The Great
Eugene Levy- Schitt's Creek
Jason Sudekis- Ted Lasso
Ramy Youssef- Ramy
Dram Dalında En iyi Kadın Oyuncu
Olivia Colman- The Crown
Jodie Comer- Killing Eve
Emma Corrin- The Crown
Laura Linney- Ozark
Sarah Paulsen- Ratched
Dram Dalında En İyi Erkek Oyuncu
Jason Bateman- Ozark
Josh O'Connor- The Crown
Bob Odenkirk- Better Caul Saul
Matthew Rhys- Perry Mason
Al Pacino- Hunters
Dram Dalında En İyi Dizi
The Crown
Lovecraft Country
The Mandalorian
Ozark
Ratched
TV Filmi ya da Süreli Dizide En İyi Kadın Oyuncu
Cate Blanchett- Miss America
Daisy Edgar-Jones- Normal People
Shira Haas- Unorthodox
Nicole Kidman- The Undoing
Anya Taylor-Joy- The Queens Gambit
TV Filmi ya da Süreli Dizide En İyi Erkek Oyuncu
Bryan Cranston- Your Honor
Jeff Daniels- The Comey Rule
Hugh Grant- The Undoing
Mark Ruffalo- I Know This Much is True
Ethan Hawke- The Good Lord Bird
En İyi TV Filmi ya da Süreli Dizi
Normal People
The Queen's Gambit
Small Axe
The Undoing
Unorthodox
Komedi ya da Müzikalde En İyi Erkek Oyuncu
Sacha Baron Cohen- Borat Subsequent Moviefilm
James Corden- The Prom
Lin-Manuel Miranda- Hamilton
Dev Patel- The Personal History of David Copperfield
Andy Samberg- Palm Springs
Dram Dalında En İyi Erkek Oyuncu
Chadwick Boseman- Ma Rainey’s Black Bottom ,
Riz Ahmed- The Sound of Metal
Anthony Hopkins- The Father
Gary Oldman- Mank
Tahar Rahim- The Mauritanian
Dram Dalında En İyi Kadın Oyuncu
Frances McDormand- Nomadland
Viola Davis- Ma Rainey’s Black Bottom
Vanessa Kirby- Pieces of a Woman
Carey Mulligan- Promising Young Woman
Andra Day- The United States vs. Billie Holiday
Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu
Maria Bakalova- Borat Subsequent Moviefilm
Kate Hudson- Music
Michelle Pfeiffer- French Exit
Rosamund Pike- I Care A Lot
Anya Taylor-Joy- Emma
En İyi Yönetmen
David Fincher- Mank
Regina King- One Night in Miami
Aaron Sorkin- The Trial of the Chicago 7
Chloe Zhao- Nomadland
Emerald Fennell- Promising Young Woman
Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Film
Borat Subsequent Moviefilm
Hamilton
Music
Palm Springs
The Prom
Dram Dalında En İyi Film
The Father
Mank
Nomadland
Promising Young Woman
The Trail of the Chicago 7
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