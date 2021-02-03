2021 Altın Küre Ödül Töreni ne zaman? 78. Altın Küre adayları kimler?

Bu yıl 28 Şubat’ta gerçekleşecek Altın Küre Ödül töreni öncesinde adaylar açıklandı. Sinema ve televizyon sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Altın Küre’yi bu yıl komedyenler Tina Fey ve Amy Poehler’in sunması bekleniyor. Törenin koronavirüs pandemisi önlemleri çerçevesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. TELEVİZYON Komedi Dalında En İyi Dizi Emily in Paris

The Flight Attendant

The Great

Schitt's Creek

Ted Lasso TV Dizisinde Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu Lily Collins- Emily in Paris

Kaley Cuoco- The Flight Attendant

Elle Fanning- The Great

Jane Levy- Zoey's Extraordinary Playlist

Catherine O'Hara- Schitt's Creek TV Dizisinde Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu Don Cheadle- Black Monday

Nicholas Hoult- The Great

Eugene Levy- Schitt's Creek

Jason Sudekis- Ted Lasso

Ramy Youssef- Ramy Dram Dalında En iyi Kadın Oyuncu Olivia Colman- The Crown

Jodie Comer- Killing Eve

Emma Corrin- The Crown

Laura Linney- Ozark

Sarah Paulsen- Ratched Dram Dalında En İyi Erkek Oyuncu Jason Bateman- Ozark

Josh O'Connor- The Crown

Bob Odenkirk- Better Caul Saul

Matthew Rhys- Perry Mason

Al Pacino- Hunters

Dram Dalında En İyi Dizi The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched TV Filmi ya da Süreli Dizide En İyi Kadın Oyuncu Cate Blanchett- Miss America

Daisy Edgar-Jones- Normal People

Shira Haas- Unorthodox

Nicole Kidman- The Undoing

Anya Taylor-Joy- The Queens Gambit TV Filmi ya da Süreli Dizide En İyi Erkek Oyuncu Bryan Cranston- Your Honor

Jeff Daniels- The Comey Rule

Hugh Grant- The Undoing

Mark Ruffalo- I Know This Much is True

Ethan Hawke- The Good Lord Bird En İyi TV Filmi ya da Süreli Dizi Normal People

The Queen's Gambit

Small Axe

The Undoing

Unorthodox SİNEMA Komedi ya da Müzikalde En İyi Erkek Oyuncu Sacha Baron Cohen- Borat Subsequent Moviefilm

James Corden- The Prom

Lin-Manuel Miranda- Hamilton

Dev Patel- The Personal History of David Copperfield

Andy Samberg- Palm Springs Dram Dalında En İyi Erkek Oyuncu Chadwick Boseman- Ma Rainey’s Black Bottom ,

Riz Ahmed- The Sound of Metal

Anthony Hopkins- The Father

Gary Oldman- Mank

Tahar Rahim- The Mauritanian Dram Dalında En İyi Kadın Oyuncu