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2021 Altın Küre Ödül Töreni ne zaman? 78. Altın Küre adayları kimler?

03.02.2021 17:55 | Son Güncelleme:
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2021 Altın Küre Ödül Töreni ne zaman? 78. Altın Küre adayları kimler?

Bu yıl 78’nci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre Ödül Töreni için heyecan dorukta. Sinema dünyasının en prestijli ödülleri arasında olan 78. Altın Küre Ödülleri adayları belli oldu.

Bu yıl 28 Şubat’ta gerçekleşecek Altın Küre Ödül töreni öncesinde adaylar açıklandı. Sinema ve televizyon sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Altın Küre’yi bu yıl komedyenler Tina Fey ve Amy Poehler’in sunması bekleniyor. Törenin koronavirüs pandemisi önlemleri çerçevesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

TELEVİZYON

Komedi Dalında En İyi Dizi

Emily in Paris
The Flight Attendant
The Great
Schitt's Creek
Ted Lasso

TV Dizisinde Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Lily Collins- Emily in Paris
Kaley Cuoco- The Flight Attendant
Elle Fanning- The Great
Jane Levy- Zoey's Extraordinary Playlist
Catherine O'Hara- Schitt's Creek

TV Dizisinde Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu

Don Cheadle- Black Monday
Nicholas Hoult- The Great
Eugene Levy- Schitt's Creek
Jason Sudekis- Ted Lasso
Ramy Youssef- Ramy

Dram Dalında En iyi Kadın Oyuncu

Olivia Colman- The Crown
Jodie Comer- Killing Eve
Emma Corrin- The Crown
Laura Linney- Ozark
Sarah Paulsen- Ratched

Dram Dalında En İyi Erkek Oyuncu

Jason Bateman- Ozark
Josh O'Connor- The Crown
Bob Odenkirk- Better Caul Saul
Matthew Rhys- Perry Mason
Al Pacino- Hunters

Dram Dalında En İyi Dizi

The Crown
Lovecraft Country
The Mandalorian
Ozark
Ratched

TV Filmi ya da Süreli Dizide En İyi Kadın Oyuncu

Cate Blanchett- Miss America
Daisy Edgar-Jones- Normal People
Shira Haas- Unorthodox
Nicole Kidman- The Undoing
Anya Taylor-Joy- The Queens Gambit

TV Filmi ya da Süreli Dizide En İyi Erkek Oyuncu

Bryan Cranston- Your Honor
Jeff Daniels- The Comey Rule
Hugh Grant- The Undoing
Mark Ruffalo- I Know This Much is True
Ethan Hawke- The Good Lord Bird

En İyi TV Filmi ya da Süreli Dizi

Normal People
The Queen's Gambit
Small Axe
The Undoing
Unorthodox

SİNEMA

Komedi ya da Müzikalde En İyi Erkek Oyuncu

Sacha Baron Cohen- Borat Subsequent Moviefilm
James Corden- The Prom
Lin-Manuel Miranda- Hamilton
Dev Patel- The Personal History of David Copperfield
Andy Samberg- Palm Springs

Dram Dalında En İyi Erkek Oyuncu

Chadwick Boseman- Ma Rainey’s Black Bottom ,
Riz Ahmed- The Sound of Metal
Anthony Hopkins- The Father
Gary Oldman- Mank
Tahar Rahim- The Mauritanian

Dram Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Frances McDormand- Nomadland
Viola Davis- Ma Rainey’s Black Bottom
Vanessa Kirby- Pieces of a Woman
Carey Mulligan- Promising Young Woman
Andra Day- The United States vs. Billie Holiday

Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Maria Bakalova- Borat Subsequent Moviefilm
Kate Hudson- Music
Michelle Pfeiffer- French Exit
Rosamund Pike- I Care A Lot
Anya Taylor-Joy- Emma

En İyi Yönetmen

David Fincher- Mank
Regina King- One Night in Miami
Aaron Sorkin- The Trial of the Chicago 7
Chloe Zhao- Nomadland
Emerald Fennell- Promising Young Woman

Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Film

Borat Subsequent Moviefilm
Hamilton
Music
Palm Springs
The Prom
Dram  Dalında En İyi Film
The Father
Mank
Nomadland
Promising Young Woman
The Trail of the Chicago 7

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