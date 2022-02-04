Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 2021’in en ilginç şikayetleri belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı”

2021’in en ilginç şikayetleri belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı”

04.02.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında gelen en ilginç şikayetleri açıklandı. Şikayetlerin bir kısmı şaşkınlık yaratırken, bir kısmı da tebessüm ettirdi. Müşteriler çevrimiçi alışveriş sırasında yaşadıkları en ilginç olayları anlatarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

2021’in en ilginç şikayetleri belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı”

Bir vatandaş restoranda içtiği ayranın içerisinden çiğnenmiş sakız çıkmasından şikayetçi oldu ve sitemini şöyle dile getirdi: “Restoranda pidenin yanında söylediğim ayranın içerisinden çiğnenmiş sakız çıktı. Bundan sonra çiğnenmemişini koyarsanız ayran bitince sakızı da çiğneriz. Bu nasıl bir rezalet? Söylenmesi gereken her şeyi siz kendinize söyleyin.”

İnsanların satın aldıkları ürünleri, kargo işlemleri ve hizmetleri hakkındaki şikâyetlerini çevrimiçi olarak firma ve şirketlere iletilmesini sağlayan Şikayetvar, 2021 yılının en ilginç şikayetlerini açıkladı.

PAKETİN İÇİNDEN ÖLÜ FARE ÇIKTI

Bir vatandaşın şikayeti gelen kargosu ile ilgili oldu. “İnternetten katlanabilir masa siparişi verdim. Kargo paketini açarken anlamadığım bir şeyi tuttum ve sonra anladım ki tuttuğum şey ölü bir fareymiş. İlgili siteyi aradığımda 4 günden önce paketi alamayacaklarını söylediler. Kendimi, çevremdeki insanları ve apartman sakinlerini tehlikeye atmamak için ürünü en yakın çöpe götürdüm. Bu paketi kontrol etmeden bu şekilde ileten satıcıdan ve bir çözüm sağlayamayan pazaryeri sitesinden şikayetçiyim.”

İDRAR DOLU KOCAMAN POŞETİ FIRLATTI

Siteye gelen diğer şikayetler de şu şekilde:

“ Şişli 'de yeşil minibüs şoförü bugün 08:32'de idrar dolu kocaman bir poşeti Şişli’nin göbeğinde camdan fırlattı. Cidden buna söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Hala burnum idrar kokusu alıyor.”

VANİLİN PAKETLERİNİN İÇİ BOŞ ÇIKIYOR

“Zincir marketten aldığım vanilin paketlerinin içi boş çıkıyor. Marketten aldığım 10'lu vanilin paketinin içinden bir paket vanilya boş çıkmıştı daha sonra kullanmak için aldığımda başka bir paketin daha boş çıktığını fark ettim. Bunu markete hiç yakıştıramıyorum.”

SALÇANIN İÇİNDEN REÇEL ÇIKTI

“Bu da oldu. Zincir marketten aldığımız salçanın içinden reçel çıktı. Ve üstüne üstlük kavanozun kapağında zeytin markasına ait resim varmış. Alırken hiç fark etmedik. Kavanozda emniyet şeridi de bulunuyor. Yaklaşık 2 hafta önce aldığımız için fişi kayıp. Bu kamera şakası mı? Salça diye aldık içinden ne olduğunu bilmediğimiz reçel çıktı. Mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum.”

Ünlü mağazada akılalmaz olay! Müdür ayakkabının içine spermlerini bırakarak kadın müşterisine giydirdiÜnlü mağazada akılalmaz olay! Müdür ayakkabının içine spermlerini bırakarak kadın müşterisine giydirdi

KARGO POŞETİNİN İÇİNDEN YILAN ÇIKTI

“Giyim markasına ait kargo poşetinin içinden yılan çıktı. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Kargoyu bir açtım sweat ile beraber yılan çıktı hediye olarak falan yılan mı yolladınız? Nasıl bir dikkatsizliktir? Görünce şok oldum. Yılanı birisi bana açıklayabilir mi lütfen?”

BLENDER SİPARİŞİ VERDİM ÇAMAŞIR SUYU GELDİ

“Pazaryeri sitesinden blender seti sipariş verdim fakat bana gelen çamaşır suyuydu. İade talep ettim. Adresten teslim aldılar. Firmaya ulaşınca da talebim olumsuz olmuş. Hiçbir şekilde bir muhatap bulamıyorum. Param yandı. Bu devirde para kolay kazanılmıyor. Yazık gerçekten. Ayıp yani.”

(DHA)

Sosyal medyanın gündemine oturdu! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler, o anlar kameralara yansıdıSosyal medyanın gündemine oturdu! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler, o anlar kameralara yansıdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyanın en esnek kadını! “Yatak odasında...”Sosyal medyanın en esnek kadını! “Yatak odasında...”
Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı olduAfganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu
Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Eşcinsel bireylere sodomi suçu! Hapisten sonra idam cezası...

Eşcinsel bireylere sodomi suçu! Hapisten sonra idam cezası...

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Ayakkabının içine spermleri bıraktı, kadın müşterisine giydirdi

Ayakkabının içine spermleri bıraktı, kadın müşterisine giydirdi

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

İlginizi Çekebilir

Sirkeli su içmek gerçekten faydalı mı?

Sirkeli su içmek gerçekten faydalı mı?

Camii çıkışı yürümekte zorlandı! Küs olduğu isim yalnız bırakmadı

Camii çıkışı yürümekte zorlandı! Küs olduğu isim yalnız bırakmadı

"Ses kayıtları var" demişti! Olay sözlerden sonra Ece Erken'den ilk tepki

"Ses kayıtları var" demişti! Olay sözlerden sonra Ece Erken'den ilk tepki

"Korona kanserden ölümleri artıracak"

"Korona kanserden ölümleri artıracak"

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Bu işaretlere dikkat! Cinsel hayatınızı etkiliyor

Bu işaretlere dikkat! Cinsel hayatınızı etkiliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.