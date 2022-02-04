Sosyal medyanın gündemine oturdu! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler, o anlar kameralara yansıdı

Avustralya’da herkesi şaşırtan bir olay meydana geldi. Sidney'in en işlek ve en popüler noktalarından birinde yer alan alışveriş merkezinin önünde, etraftakilere aldırmadan cinsel ilişkiye giren çift sosyal medyada büyük tepki topladı.

“ÇOCUKLAR VAR” DİYEREK UYARDILAR

Etraftakilerin “Çocuklar var” şeklindeki uyarılarına umursamadan cinsel ilişkiye giren çift, görenlere pes dedirtti. O sırada kahvaltı yapan bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

POLİSE ŞİKAYET ETTİLER

Çevresindekilerin talebine rağmen bölgeden ayrılmayan çift, polise şikayet edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çifti gözaltına alarak karakola götürdü. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan çift, önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkacak. Suçlu bulunması halinde çiftin para cezası ya da 6 ay hapisle karşı karşıya kalması bekleniyor.



