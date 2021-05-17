2021 MTV Müzik ve Sinema Ödülleri gecesine Addison Rae damga vurdu

Gösteri dünyası yavaş yavaş pandemi suskunluğundan kurtulup eski ışıltılı günlerine dönmeye başlıyor. Sıkı önlemler altında olsa da yine ünlüler yılın önemli ödüllerinde kırmızı halıda boy göstermeye başladı.

MTV Sinema ve Müzik Ödülleri fiziksel katılımla gerçekleştirildi. Gecede maskeler bir kenara atıldı ve eski günlerdeki gibi şık giyinilip kırmızı halıda boy gösterildi.

Addison Rae törene iddialı bir kıyafetle katıldı. Amerikalı bir TikToker olan Rae sunuculuk yaparken de farklı bir kıyafet giydi.

TikTok'ta en çok takip edilen kişilerden olan Rae göğsünü bant şeklinde kapatan bir üst tercih etti.

20 yaşındaki dansçı ve fenomen, karnına sarılan gümüş kemer ile düşük belli, uzun siyah bir etek giydi. Görünümü siyah bir sütyen ve siyah bir paltoyla tamamladı.



