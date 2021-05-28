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2021 yılının yaz modası belirlendi! Seksapelitenin dozunu arttıran yeni trend

Seray Üstün Seray Üstün
28.05.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber deniz ve havuz sezonu yavaş yavaş açıldı. Ünlü markalar yaz sezonu kreasyonlarını görücüye çıkartmaya başladı. Rengarenk bikini ve mayolar mağazalardaki yerini aldı. Sosyal medyada yaz havasının esmesiyle beraber yeni bir trend ortaya çıktı. Derin göğüs dekoltesi kıyafetlere yerleşti.

2021 yılının yaz modası belirlendi! Seksapelitenin dozunu arttıran yeni trend

Kylie Jenner’ın geçtiğimiz aylarda yaptığı vücut yağı tanıtımı çok konuşulmuştu. Kardashian ailesinin tatil görsellerini sosyal medyadan paylaşmasıyla birlikte farklı bikini modelleri kullanıcıların dikkatini çekti. Bu modellerden en çok söz edileni ise bikini üstünü ters şekilde giymek oldu. İlk kez 2018 yazında ortaya çıkan bu trend şimdilerde yeniden gündeme geldi.

bikini

İz kalmadan güneşlenmeye imkan sağlayan ters bikini üstü göğüslerin daha dik gözükmesini sağlayarak büyük bir akıma dönüştü. Bu akımın popüler olmasıyla beraber giyim markaları aynı stillerde kıyafetler üretmeye başladı. Alttan, kenarlardan göğüs dekolteli kıyafetler kısa sürede yaygınlaştı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kylie Jenner
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