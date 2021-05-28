2021 yılının yaz modası belirlendi! Seksapelitenin dozunu arttıran yeni trend

Kylie Jenner’ın geçtiğimiz aylarda yaptığı vücut yağı tanıtımı çok konuşulmuştu. Kardashian ailesinin tatil görsellerini sosyal medyadan paylaşmasıyla birlikte farklı bikini modelleri kullanıcıların dikkatini çekti. Bu modellerden en çok söz edileni ise bikini üstünü ters şekilde giymek oldu. İlk kez 2018 yazında ortaya çıkan bu trend şimdilerde yeniden gündeme geldi.

İz kalmadan güneşlenmeye imkan sağlayan ters bikini üstü göğüslerin daha dik gözükmesini sağlayarak büyük bir akıma dönüştü. Bu akımın popüler olmasıyla beraber giyim markaları aynı stillerde kıyafetler üretmeye başladı. Alttan, kenarlardan göğüs dekolteli kıyafetler kısa sürede yaygınlaştı.



