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2022-2023 sonbahar kış trendleri arasında yer alan hem şık hem kullanışlı mont modelleri

07.10.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk havalar, dolaplarda değişime gitme ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Sonbahar ve kış aylarında montların önemi artıyor. Eğer siz de yaklaşan soğuk günler için sizi sıcacık tutacak, zevkinize hitap eden mont modellerini arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte karşınızda 2022-2023 yıllarının sonbahar ve kış trendini yakalayan, en kullanışlı ve şık mont modelleri!

2022-2023 sonbahar kış trendleri arasında yer alan hem şık hem kullanışlı mont modelleri

Montlar vücudu sıcak tuttuğu kadar şık duruşuyla da kombinleri harika bir şekilde tamamlıyor. Farklı modelleri ve kalıplarıyla farklı fiziklere uyum sağlıyor. Üstelik yağmur ve kar yağdığında su geçirmeyen modeller de bulunuyor. Sonbahar ve kış mevsiminde kullanıma uygun olan montların bazıları kapüşonlu, bazıları cepli. Gelin, birbirinden güzel mont modellerini detaylı olarak inceleyelim.

1. Fit gözükmenizi sağlayacak: Skieer Su Geçirmez Kar Montu

2022-2023 sonbahar kış trendleri arasında yer alan hem şık hem kullanışlı mont modelleri

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Çok amaçlı olarak kullanabileceğiniz Skieer Su Geçirmez Kar Montu hem kapüşonlu hem kapüşonsuz olarak kullanılabiliyor. Üstelik montun şapkasında yer alan tüy bölümü takılıp çıkartılabiliyor. Mont, su geçirmez membranla kaplı olduğu için suyu iç bölüme aktarmıyor ve üzerinde biriken su da hızla kuruyor. Rüzgâr geçirmeyen model, serin kış aylarında en iyi arkadaşınız olacak!

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2. Soğuk havalarda da sportif tarzını yansıtın: Bossago İçi Kürklü Su ve Rüzgar Geçirmez Siyah Erkek Mont

2022-2023 sonbahar kış trendleri arasında yer alan hem şık hem kullanışlı mont modelleri

Yağmurlu ve karlı havalarda tamamen kuru ve sıcak kalmak için Bossago İçi Kürklü Su ve Rüzgar Geçirmez Siyah Erkek Mont'u tercih edebilirsiniz. Vücut ısısını koruyarak soğuk havanın cilde temas etmesini engelleyen ve aynı zamanda cildin nefes almasını sağlayan mont, yoğun elyaftan oluşan dolgusu sayesinde daha kabarık ve şık bir görünüm sunuyor.

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3. Uzun boyu ve tüylü şapkasıyla öne çıkan: Wantdo Kirpi Kaban

2022-2023 sonbahar kış trendleri arasında yer alan hem şık hem kullanışlı mont modelleri

İçinde çok rahat hissedeceğiniz Wantdo Kirpi Kaban, hareket kabiliyetinizi engellemiyor. Yumuşak pamuk dolgusu, sıcaklığı artırarak üşümenizi engelliyor. Toplamda altı adet cebi bulunan mont, yeşil rengiyle çok seviliyor. Su itici teknikle üretildiği için suyu içine geçirmeden dış yüzeyde kolayca kurutuyor. Beş farklı renk seçeneği sunan model, rüzgâr geçirmiyor . Vücudunuza tam oturacak modeli incelemeden geçmeyin, deriz.

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4. Oversize âşıkları bayılacak: Bershka Oversize Şişme Mont

2022-2023 sonbahar kış trendleri arasında yer alan hem şık hem kullanışlı mont modelleri

Bol kalıp ve şık tarzıyla hayran olacağınız Bershka Oversize Şişme Mont, kalın yapısıyla kış aylarının vazgeçilmezi! Üst vücudu tamamen sarıyor. Fermuar yardımıyla açılıp kapanabilen montun belinde ve kollarında lastik yapı bulunuyor. Montun iki yanında cep yer alıyor. Dik yaka tasarımıyla farklı bir tarz oluşturuyor. Üzerinizde zarif bir duruş sergileyecek mont, hassas yıkama modunda ve 30 derecede yıkanabiliyor.

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5. Bu yılın modasını tam yansıtan: Orolay Kadın Kapüşonlu Kaban

2022-2023 sonbahar kış trendleri arasında yer alan hem şık hem kullanışlı mont modelleri

Siyah rengiyle her kombine uyum sağlayan Orolay Kadın Kapüşonlu Kaban, uzun boyu ve kabarık kapüşonuyla dikkat çekiyor. Vücuda tam oturan yapısı, soğuktan korumayı artırıyor. Montun hem fermuarı hem düğmeleri bulunuyor. Yanlarda iki adet cebi olmasıyla kullanım kolaylığı sağlayan ürün, boğazı sıkıca kapatıyor. Kollarında bulunan lastikler ise soğuk havanın bileklerden içeriye girmesini engelliyor.

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6. Yenilikçi stilinizi kırmızının cesaretiyle yansıtın: Columbia Powder Lite Hooded Jacket Erkek Mont

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Genç ve dinamik tarzıyla hayranlık uyandıran Columbia Powder Lite Hooded Jacket Erkek Mont, termal dolgusuyla vücudun kendi ısısını gün boyunca koruyor. Suya dayanıklı kumaşı, montun uzun süre boyunca dayanıklı kalmasını sağlıyor ve aşınmasını engelliyor. Fermuarı sayesinde kolay giyiliyor. Kapüşonu, iplerle istenen ölçüye göre ayarlanabiliyor. Kırmızının farklı tonlarını bir arada kullanmasıyla etkili bir tarz oluşturuyor.

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7. Soğuk havalarda dolabınızın en popüler parçası olacak: Stradivarius Dik Yaka Şişme Mont

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Tarzınız ne olursa olsun Stradivarius Dik Yaka Şişme Mont size uyum sağlayacak! Bej rengi ve kısa tasarımı sayesinde vücut hatlarınızı ortaya çıkaran mont, polyester materyalden üretildiği için oldukça dayanıklı. Hem fermuar hem düğme kapaması sayesinde kolayca giyiliyor. İki adet cebi bulunuyor ve özel tasarımı sayesinde su geçirmiyor. Beş farklı renk seçeneği arasından zevkinize hitap eden modeli kolayca bulabilirsiniz.

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8. Modeline herkes bayılıyor: Geographical Norway Calender Hood Erkek Sıcak Kapitone Şişme Ceket

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İdeal boyutları ve eşsiz dokusuyla görenlerin beğenisini kazanan Geographical Norway Calender Hood Erkek Sıcak Kapitone Şişme Ceket, astarlı yapısıyla yıllarca size eşlik edecek. Yüksek yakası sayesinde boğaz bölgesini koruyor. Kapüşonu ise yağışlı ve serin havalarda başınızı koruyor. Küçük kalıbı vücudu sıkıca sarıyor ve vücut ısısının artmasına yardımcı oluyor. Hafif dolgulu yapısı ile hareket etme kabiliyetini engellemiyor.

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9. Su geçirmez mont arayanlara: Tonny Black Kadın Siyah Owersize Dolumlu Şişme Mont

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Sadece karı ve yağmuru değil, rüzgârı da önleyen Tonny Black Kadın Siyah Owersize Dolumlu Şişme Su Geçirmez Mont, siyah ve sade duruşuyla kadın giyim sektörüne yön veriyor. Çift cepli olmasıyla ilgi gören ürün, bol kesim olduğundan içinde rahat hissetmenizi sağlıyor. Boynu tamamen kapatan yakası, koruyucu görevi görüyor. Sportif tarzınızı kış ayında da korumak isterseniz modeli kaçırmayın!

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10. Rüzgâr korumasıyla öne çıkan: WenVen Erkek Kışlık Dış Mekan Parka Ceket

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Yeni bir tarz oluşturmak ve kış aylarında da şık olmak istiyorsanız seçiminizi WenVen Erkek Kışlık Dış Mekan Parka Ceket'ten yana yapabilirsiniz. Hem göğüs hem yan bölgelerde cepleri bulunan montun aynı zamanda tek kolunda da küçük bir cep yer alıyor. Gizli bir fermuar sayesinde kapüşonu çıkarıp takılabiliyor. Rüzgâr koruması da bulunan modeli çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

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