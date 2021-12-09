2022 yılının rengi belli oldu! Bu tonu her yerde göreceksiniz: Very Peri

Küresel renk otoritesi Pantone Renk Enstitüsü, yeni yıla az bir süre kala 2022 yılının rengini seçti. Önümüzdeki yıl için belirlenen renk ilk kez sıfırdan üretildi. 2022 yılının rengi ‘Mavinin durağan sakinliği ile kırmızının enerjik karışımı’ olarak tanımlanan Very Peri rengi oldu.

Pantone Renk Enstitüsü İcra Direktörü Leatrice Eiseman, "Yeni bir renk bulmak bizim için gerçekten önemliydi. Çünkü artık dünyaya dair çok yeni bir vizyonumuz var" dedi. Very Peri'nin 'en mutlu ve en sıcak' mavi tonlarından biri olduğunu belirten Eiseman, kırmızı alt tonları sayesinde rengin 'bir yenilik hissini güçlendirdiğini' dile getirdi.

SALGIN CİDDİ BİR DEĞİŞİKLİĞE NEDEN OLDU

Salgının günlük yaşamlarımızı ve iş hayatını ciddi bir şekilde değiştirdiğini ve bunun da insanları alışılagelmişin dışında düşünmeye sevk ettiğini söyleyen Pantone Başkan Yardımcısı Laurie Pressman ise, “Toplum, rengi kritik bir iletişim biçimi, fikirleri ve duyguları ifade etmenin ve etkilemenin, etkileşim kurmanın ve bağlantı kurmanın bir yolu olarak kabul etmeye devam ediyor. Bu yeni kırmızı-mor tabanlı mavi renk tonunun karmaşıklığı, önümüzde uzanan geniş olasılıkları vurguluyor. Uzun bir izolasyon döneminden çıkarken, Very Peri, günlük yaşam anlayışımızın değiştiği, fiziksel ve dijital yaşamlarımızın daha iç içe geçtiği, içinde yaşadığımız dönüştürücü zamanları temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

Very Peri'nin 'geleceği sembolize ettiğini' söyleyen Eiseman, "Bu renkte, bahsettiğimiz o canlı, neşeli tavır, o kaygısız özgüven ve yaratıcı ruh var" dedi.

Geçen yıl ise Pantone Renk Enstitüsü ilk kez 2 renk kombinasyonu ile yılın renklerini belirlemişti. 2021'in renkleri, PANTONE 17-5104 Ultimate Grey ve PANTONE 13-0647 Illuminating olarak seçilmişti.



