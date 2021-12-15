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  4. Zaman yolcusu olduğunu iddia etti! 2046 yılında kendisiyle buluştuğunu söyledi

Zaman yolcusu olduğunu iddia etti! 2046 yılında kendisiyle buluştuğunu söyledi

15.12.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveçli Håkan Nordkvist, geleceğe "ışınlandığını" ve kendisinin daha yaşlı bir versiyonuyla 70 yaşlarında tanıştığını iddia etti. Bu durum karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getiren Nordkvist, karşılaştığı adamın 70 yaşındaki hali olduğunu sol kolundaki dövmeden anladığını ifade etti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü inanmadıklarını dile getirerek sert bir şekilde eleştirdi.

Zaman yolcusu olduğunu iddia etti! 2046 yılında kendisiyle buluştuğunu söyledi

Håkan Nordkvist isimli bir adam yaşlı haliyle tanışmak için 2046 yılına naklediğini iddia etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda duruma dair kanıtları olduğunu belirten Nordkvist kısa sürede popüler olmayı başardı. TikTok'ta "İsveçli zaman yolcusu gelecekte kendini kanıtıyla buluşuyor!" başlığıyla paylaşıldı.

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KANITLARINI SUNDU

ZAMAN 2

İsveçli Håkan Nordkvist, evdeki mutfak lavabosunun altından sızan bir boruyu tamir etmeye çalışırken 70 yaşındaki bir benlikle karşılaştığını söyledi. Gönderide Håkan, "Boruyu tamir etmek için aletlerimi alıyorum ama çok uzakta olduğu için ulaşamıyorum. İçeriye doğru sürünmeye devam ettim. Sonunda hava karardığında güçlükle ayağa kalkabildim ve kendimi yaşlı bir adam olarak gördüm. Kimsenin buna inanmayacağını düşündüm. Yakında telefonum vardı ve bu anları çekebildim. Kanıt olarak ise ikimizde dövmesinin bulunduğu bir anı kaydettim” dedi.

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Sağ kollarındaki dövmeyi kameraya göstermeden önce birbirlerine baktılar ve gülümsediler. O anları Nordkvist, “Orada duruyorduk ve güzel bir duyguydu. Gerçekten harika hissettim” diyerek anlattı.

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KULLANICILAR DETAYLARI FARK ETTİ

Sosyal medyada viral hale gelen videonun ardından kullanıcıların bir bölümü zaman yolculuğuna inandıklarını ifade ederken kimileri ise bunun tamamen bir kurgu olduğunu iddia etti. Kullanıcılardan biri “Bunca yıldır dövme solmadı ya da cildine birazcık bile kanama olmadı” yorumunu yaptı. Bir diğer kullanıcı ise yaşlı bir adam gibi davranacak kel bir kişinin ve aynı dövmenin çıkartmasını yaptırmanın zor olmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
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