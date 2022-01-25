2027 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusu sosyal medyada gündem yarattı! “İnsanlığın nesli tükendi, şehirde yalnızım”

Zaman yolculuğu çağlar boyunca en çok araştırılan konulardan biri olmayı başardı. Hiçbir bilimsel kanıt bulunmamasına rağmen sosyal medyada zaman yolcusu olduğunu iddia eden kullanıcıların sayısı her geçen gün arttı. Javier isimli bir kullanıcının zaman yolculuğuna dair paylaşımları tüm dünyanın dikkatini çekti. Dünyada tek başına kaldığını ve zamanda sıkıştığını iddia eden Javier, sosyal medyadan zaman yolculuğuna dair kanıtlar sunmaya devam ediyor. Javier’in paylaşımları milyonlarca izlenmeye ulaşıyor.

HER ŞEY BİR HASTANE ODASINDA BAŞLADI

Takma ismi ‘unicosobreviviente’ olan Javier isimli sosyal medya kullanıcısı, hafızasında son olarak hastaneye yatırıldığı bir anının olduğunu iddia ederek zaman yolcusu olduğunu söyledi. 2021 yılında hastaneye giriş yaptığını belirten Javier, uyandığında hastanede kimsenin olmadığını ve tarihlerin 2027 yılını gösterdiğini öne sürdü. Valencia’daki bir hastanede uyanan Javier, tüm odaları ve koridorları gezdikten sonra inanılmaz bir şekilde hastanede kimsenin olmadığını fark ettiğini söyledi. Ardından ise aynı gün açtığı TikTok hesabında videolar yükleyerek dünyada kalan son insan olduğuna dait kanıtlar sunmaya başladı. Paylaşımları kısa sürede dikketleri çekti ve takipçisi sayısı hızla arttı. Hastanenin ardından Javier, sosyal medya hesabına İspanya’nın boş sokaklarını gösterdiği ve kıyametin bütün insanlığı yok ettiğini söylediği videolar yüklemeye devam etti.

“ZAMANDA SIKIŞIP KALDIM”

Paylaşımlarında 2021 yılına dair yaşamsal izlerin bulunması sosyal medya kullanıcılarının kafalarını karıştı. Javier ise bu durumu 2021 ve 2027 yılları arasında sıkışan bir zaman yolcusu olduğunu söyleyerek açıkladı.Javier bu durumu, “2021 yılına ait bir ortamda bulunuyorum. Ancak bütün dijital aletler 2027 yılını gösteriyor. Bu iki zaman dilimi arasında sıkıştım. Bu iki yıl arasındaki zamanı hatırlamıyorum.” diyerek anlattı.

Sosyal medya kullanıcılarının daha ileri tarihlere ait kanıtlar istemesine rağmen Javier, dünyanın 2021 yılında zaman durmuş gibi kaldığını kendisinin 2027 yılından seslendiğini söylerek cevap veriyor. Videoların gerçek olduğunu düşünen bazı kullanıcılar zaman yolcusunun güvende olabilmesi için İspanya’yı terk etmesini istedi.



