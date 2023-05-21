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21 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Güzel Günler, EGO, Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

21.05.2023 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Mayıs reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Güzel Günler, EGO, Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat, Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 21 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Güzel Günler, EGO, Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

21 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Güzel Günler, EGO, Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 21 Mayıs Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Güzel Günler, EGO, Kim Milyoner Olmak İster, Teşkilat, Survivor gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 21 Mayıs Pazar gününün reyting sonuçları...

21 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Mayıs Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (14 MAYIS) REYTİNG SONUÇLARI

Seçim gecesine tüm kanallar aylarca hazırlık yaptı. 14 Mayıs gecesi Türkiye seçim sonuçlarını izlemek için FOX ekranlarını tercih etti.

Doğan Şentürk yönetimindeki FOX Haber'in canlı yayınlarla ekrana taşıdığı seçim sonuçları gecenin en çok izlenen programı oldu.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

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AB İLK 10 PROGRAM

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20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

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