22 MİL filmi konusu nedir? 22 MİL filmi oyuncuları kimler? Aksiyon ve gerilim severler ekran başına!

22 MİL filmi konusu ve oyuncularıyla merak edildi. Mark Wahlberg'ün başrolde olduğu ve yönetmenliğini Peter Berg, senaristliğini Lea Canparter’in üstlendiği, 2018 yapımlı bir aksiyon filmi olan 22 Mil (22 Mile) bu akşam izleyiciyle buluşuyor. İşte aksiyon ve gerilim dolu 22 Mil filmi konusu ve oyuncuları...

22 MİL FİLMİ KONUSU NEDİR?

James Silva devlet tarafından yok sayılan bir adamdır. O ve başında olduğu ekip, CIA'in en değerli, en müdahale edilemez ve hakkında çok az kişinin bilgisi olduğu bir ekiptir. 6 şehre yayılan bir zararı önlemek için gizli bilgilere sahip olan bir kaynak ortaya çıktığında, iş Silva'nın ekibine düşer.

Silva'nın görevi çok gizli taktik komuta ekibiyle birlikte, bilgilere sahip olan adamı güvenli bölgeye ulaştırmak ardından da gizlediği bilgileri öğrenmektir. Ancak bu bilgilere ulaşmak isteyen tek taraf onlar değildir. Bilgileri elde etmek isteyen kimliği belirsiz bir ekip, Silva'nın ekibi ile ölümcül bir mücadeleye başlar...

22 MİL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Mark Wahlberg

Iko Uwais

John Malkovich

Lauren Cohan

Ronda Rousey

Nikolai Nikolaeff

22 MİL FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

22 Mil filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlenmiştir.

