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22 yıldır kayıptı! Darwin’in kayıp not defterleri gizemli bir şekilde ortaya çıktı: Mesaj dikkatleri çekti

05.04.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, dünyaca ünlü doğa bilimci Charles Darwin’e ait olan iki not defterinin bulunduğunu açıkladı. 22 yıldır kayıp olan milyon dolar değerindeki defterler, pembe bir hediye torbasının içinde “Kütüpheneci, Mutlu Paskalyalar, X” notuyla teslim edildi. Kütüphanenin açıklamasında not defterlerinin arasında ikonik hale gelen 1837 yılında çizilen ‘Hayat Ağacı’ taslağının olduğu belirtildi.

22 yıldır kayıptı! Darwin’in kayıp not defterleri gizemli bir şekilde ortaya çıktı: Mesaj dikkatleri çekti

Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi tarafından yapılan açıklamada 15 ay önce iki not defterinin Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi'ne iade edilmesi için dünya çapında kamuya çağrı yapıldığı ve defterlerin 9 Mart 2022'de isimsiz olarak Kütüphaneye iade edildiği ifade edildi.

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İki not defterinin, pembe bir hediye torbasına üsütnde “Kütüphaneci, Mutlu Paskalyalar, X” mesajı yazan bir not ile birlikte konulduğu belirtildi.

DEFTERLERİN DURUMU İYİ

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Evrim konusunda yaptığı çalışmalarla tanına İngiliz doğa bilimci, jeolog ve biyolog Charles Darwin’in 1837 yılında ünlü Hayat Ağacı’nı taslak olarak çizdiği not defterlerinin durumunun iyi olduğu, gözle görülür bir elle dokunma veya hasar işaretleri olmadığı belirtildi.

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ÇALINMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULMUŞTU

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Darwin’in not defterleri, ilk olarak Özel Koleksiyon Hazine Odası’ndan (en nadide ve en değerli eşyaların tutulduğu) fotoğraf çekimi için Eylül 2000'de çıkartılmış ve Ocak 2001’de rutin kontroller sırasında defterlerin bulunduğu kutunun Hazine Odası’ndaki her zamanki yerine konulmadığı tespit edilmişti.

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Kütüphane açıklamasında “Uzun yıllar boyunca önceki Üniversite Kütüphanecileri, defterlerin, yaklaşık on milyon kitap, harita, el yazması, diğer değerli ve tarihi nesneye ev sahipliği yapan Cambridge Üniversite Kütüphanesi'nin geniş depolarında ve koleksiyonlarında yanlış yerleştirildiğine inanıyorlardı” ifadeleri yer aldı. Yıllar içinde gerçekleştirilen geniş çaplı aramalar sonucunda bulunmayan defterlerin çalınmış olacağı sonucuna varılmıştı. (DHA)

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