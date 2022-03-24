23 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

23 Mart reyting sonuçları, günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 23 Mart Çarşamba akşamı Oğlum, Sadakatsiz ve Kuruluş Osman gibi birbirinden farklı yapımlar yayınlandı. Bu kapsamda hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 23 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

23 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Mart Çarşamba TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

23 Mart Çarşamba akşamının reyting sonuçları belli oldu.

Total:

Kuruluş Osman Survivor All Star Sadakatsiz

AB:

Kuruluş Selçuk Tepeli ile Ana Haber Survivor

20+ABC1:

Kuruluş Osman Survivor Selçuk Tepeli ile Ana Haber

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22 MART REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Destan aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Üç Kız Kardeş üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber , üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.



