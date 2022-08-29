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23 yaşındaki seks işçisi anne, üç haftalık bebeğini satmaya karar verdi! “İşlerimi aksatıyor”

29.08.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya’nın Anambra eyaletinde yaşanan bir olay herkesi şaşırttı. Yeni baba olan bir adam polise annenin doğumundan üç hafta sonra oğluyla birlikte ortadan kaybolduğunu söyledi. Polisin araştırmaları sonucunda annenin bir arkadaşı aracılığıyla üç haftalık bebeğini 1.200 sterline (yaklaşık 25 bin 466 TL) sattığı ortaya çıktı.

23 yaşındaki seks işçisi anne, üç haftalık bebeğini satmaya karar verdi! “İşlerimi aksatıyor”

23 yaşındaki Mary Olatayo isimli bir kadın hamileliğe yol açan ilişkisinin sonrasında doğumun ardından ortadan kayboldu. Seks işçisi annenin babanın durumu polise şikayet etmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Olatayo isimli bir kadın ve beraberindeki bir arkadaşı tutuklandı.

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İsmi açıklanmayan baba Mary Olatayo ve oğlunun rahat bir şekilde yaşam sürebilmesi adına oğullarını doğurana kadar onlar için birlikte yaşadıkları bir daire kiraladığını söyledi. Ancak doğumdan üç hafta sonra Olatayo oğlunu da yayına alarak bir anda ortadan kayboldu.

Polis sözcüsü Abimbola Oyeyemi olaya ilişkin açıklamasında, “Babanın bebeğin nerede olduğunu öğrenmeye yönelik tüm çabaları sonuçsuz kaldı. Sorgulama sırada Mary Olatayo, ‘İşlerimi aksatıyor’ diyerek bebeği Anambra Eyaleti'ndeki birine altı yüz bin Naira karşılığında sattığını itiraf etti. Kendisini eyaletteki alıcıya götürenin arkadaşı Chioma Esther Ogbonna olduğunu ve ikisinin de parayı eşit olarak paylaştıklarını söyledi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya çocuk kaçırma
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