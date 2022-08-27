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Kocasının kendisini aldattığından şüphelendi! Uykusundan uyanıp eşinin penisini kesti

27.08.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zambiya’nın Kapiri Mposhi bölgesinde yaşayan bir çift ihanet üzerine yaptıkları tartışmanın sonucunda uykuya daldı. Eş Given Chilufya, kocasının kendisini aldattığından şüphelendiği için intikam almak için aniden uykusundan uyandı. Gece yarısında eşinin cinsel organını kesen Chilufya üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocasının kendisini aldattığından şüphelendi! Uykusundan uyanıp eşinin penisini kesti

Çift, 37 yaşındaki Chilufya'nın kocasını kendisini aldatmakla suçladığı bir tartışmanın ardından yatmıştı. Kızgın eş gece yarısı uyandı ve kocasının cinsel organını keserek intikam almak istedi. Gece yarısında kasıklarında keskin bir acı hisseden 43 yaşındaki Jimmy, eşi Chilufya’nın elinde bıçakla başında beklediğini gördü. Hemen kardeşine haber veren Jimmy hastaneye kaldırıldı.

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TUTUKLANDI

Jimmy’in şikayeti üzerine yerel polise haber verildi ve Chilufya gözaltına alındı. Mahkemede, Kapiri Mposhi Mukim Sulh Hakimi Arnold Kasongamulilo, Chilufya'yı kocasını yasadışı bir şekilde yaraladığı için üç yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel organ
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