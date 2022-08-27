Kocasının kendisini aldattığından şüphelendi! Uykusundan uyanıp eşinin penisini kesti

Çift, 37 yaşındaki Chilufya'nın kocasını kendisini aldatmakla suçladığı bir tartışmanın ardından yatmıştı. Kızgın eş gece yarısı uyandı ve kocasının cinsel organını keserek intikam almak istedi. Gece yarısında kasıklarında keskin bir acı hisseden 43 yaşındaki Jimmy, eşi Chilufya’nın elinde bıçakla başında beklediğini gördü. Hemen kardeşine haber veren Jimmy hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Jimmy’in şikayeti üzerine yerel polise haber verildi ve Chilufya gözaltına alındı. Mahkemede, Kapiri Mposhi Mukim Sulh Hakimi Arnold Kasongamulilo, Chilufya'yı kocasını yasadışı bir şekilde yaraladığı için üç yıl hapis cezasına çarptırdı.



