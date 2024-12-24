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  4. 24 Aralık 2024 Salı Akşamı Yayın Akışı: ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV yayın akışı

24 Aralık 2024 Salı Akşamı Yayın Akışı: ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV yayın akışı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.12.2024 08:49
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24 Aralık 2024 Salı akşamı, reyting rekorları kıran diziler ve gişe başarısı elde eden filmler izleyicileriyle buluşacak. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV’deki yayın akışıyla, dizi ve film severler için keyifli bir akşam olacak.

24 Aralık 2024 Salı Akşamı Yayın Akışı: ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 ve Now TV yayın akışı

Bu akşam, reyting rekorları kıran diziler ve gişe başarısı elde eden filmler izleyicileriyle buluşacak. Peki, bu akşam hangi diziler izleyicisiyle buluşacak ve hangi filmler ekranlarda olacak? İşte 24 Aralık 2024 Salı günü ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV için güncel yayın akışı bilgileri:

Bu akşam, özellikle salı akşamlarına damgasını vuran diziler büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Başarılı yapımlar, izleyicilerinin beklentilerini karşılamaya devam ederken, aksiyon ve dram severler için keyifli anlar sunuyor. Hangi dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelecek, hangi filmler vizyondan ev ekranlarına taşınacak? İşte tüm bu soruların cevapları ve detaylı yayın akışı:

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Star TV'de Sen Ağlama İstanbul yeni bölümü var.

Show Tv'de Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.

NOW Tv'de ise Leyla: Hayat... Aşk... Adalet yeni bölümü yer alacak.

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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir-Tekrar
02:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
23:45 Sandık Kokusu

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Can Borcu

NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Şakir Paşa Ailesi
22:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın

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