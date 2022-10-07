24 çocuğun hayatını kaybettiği Tayland’daki silahlı kreş saldırısından mucize eseri kurtulmayı başardı! Battaniyenin altına saklanarak...

Tayland’da yerel saatle 12.30 sularında ülkenin kuzeyinde bulunan bir kreşe silahlı saldırı düzenlendi. Tüm dünyanın konuştuğu silahlı saldırıda eski polis memuru Panya Khamrab, elindeki pompalı tüfekle kreşe girdi. Olay yerinden kaçmadan önce çocukları birer birer öldüren Khamrab, çocukların uyuduğu odaya yöneldi. Ülke tarihindeki en kanlı silahlı saldırıda yaşları 2-3 arasında 24 çocuk, iki öğretmen ve bir polis memuru hayatını kaybetti. Uluslararası haber ajansları, saldırganın intihar ettiğini duyurdu. Olay yerinden gelen korkunç fotoğraflarda morga götürülmek üzere kreşten çıkartılan çocukların minik tabutlarına rastlandı. Olayda 3 yaşındaki Nong Am ise mucizevi bir şekilde kurtulmayı başardı.

BATTANİYENİN ALTINDA FARK ETMEDİ

Polis albay Jakkapat Vijitraithay, 34 yaşındaki Khamrab'ın bu yılın başlarında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle görevden alındığını söyledi. Kreşe girerek katliama neden olan Khamrab’ın saldırısından şans eseri 3 yaşındaki Nong Am hayatta kalmayı başardı.

Küçük çocuğun amcası Wutthichai Baothong, sınıfında hayatta kalan tek kişinin Nong Am olduğunu ekleyerek onu korumaya yardımcı oldukları için okul öğretmenlerine teşekkür etti. Battaniyenin altında uyuduğu için saldırgan tarafından fark edilmeyen Nong Am’ın amcası Baothong, “Yeğenimin hayatını kurtaran Tanrı'nın bir mucizesidir. Kardeşlerim, 30 kişiden hayatta kalan tek kişi oydu” dedi. Küçük kız olayın travmasını yaşarken okulun önünde akrabaları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.



