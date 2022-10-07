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24 çocuğun hayatını kaybettiği Tayland’daki silahlı kreş saldırısından mucize eseri kurtulmayı başardı! Battaniyenin altına saklanarak...

07.10.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'da sınıf arkadaşlarından 24'ünün ölümüne neden olan kreş katliamından 3 yaşındaki bir kız çocuğu battaniyenin altında uyuduğu için mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Küçük çocuk, Na Klang'da eski polisin kreşe girip 38 kişiyi katletmesinin ardından yaşanan korku saldırısından sınıfında hayatta kalmayı başaran tek kişi oldu.

24 çocuğun hayatını kaybettiği Tayland’daki silahlı kreş saldırısından mucize eseri kurtulmayı başardı! Battaniyenin altına saklanarak...

Tayland’da yerel saatle 12.30 sularında ülkenin kuzeyinde bulunan bir kreşe silahlı saldırı düzenlendi. Tüm dünyanın konuştuğu silahlı saldırıda eski polis memuru Panya Khamrab, elindeki pompalı tüfekle kreşe girdi. Olay yerinden kaçmadan önce çocukları birer birer öldüren Khamrab, çocukların uyuduğu odaya yöneldi. Ülke tarihindeki en kanlı silahlı saldırıda yaşları 2-3 arasında 24 çocuk, iki öğretmen ve bir polis memuru hayatını kaybetti. Uluslararası haber ajansları, saldırganın intihar ettiğini duyurdu. Olay yerinden gelen korkunç fotoğraflarda morga götürülmek üzere kreşten çıkartılan çocukların minik tabutlarına rastlandı. Olayda 3 yaşındaki Nong Am ise mucizevi bir şekilde kurtulmayı başardı.

SON DAKİKA | Tayland'da kreşe silahlı saldırı! Çoğu çocuk 30'dan fazla ölü var... Fotoğraflar korkunçSON DAKİKA | Tayland'da kreşe silahlı saldırı! Çoğu çocuk 30'dan fazla ölü var... Fotoğraflar korkunç

BATTANİYENİN ALTINDA FARK ETMEDİ

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Polis albay Jakkapat Vijitraithay, 34 yaşındaki Khamrab'ın bu yılın başlarında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle görevden alındığını söyledi. Kreşe girerek katliama neden olan Khamrab’ın saldırısından şans eseri 3 yaşındaki Nong Am hayatta kalmayı başardı.

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Küçük çocuğun amcası Wutthichai Baothong, sınıfında hayatta kalan tek kişinin Nong Am olduğunu ekleyerek onu korumaya yardımcı oldukları için okul öğretmenlerine teşekkür etti. Battaniyenin altında uyuduğu için saldırgan tarafından fark edilmeyen Nong Am’ın amcası Baothong, “Yeğenimin hayatını kurtaran Tanrı'nın bir mucizesidir. Kardeşlerim, 30 kişiden hayatta kalan tek kişi oydu” dedi. Küçük kız olayın travmasını yaşarken okulun önünde akrabaları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

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Tayland kreş
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