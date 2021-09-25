24 Eylül reyting sonuçları! Kırmızı Oda mı, Arka Sokaklar mı reytinglerde birinci oldu?

İzleyiciler, ''24 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. 24 Eylül Cuma akşamı yayınlanan Kırmızı Oda, Yalancı, Aşk Mantık İntikam ve Arka Sokaklar gibi yapımlarda kimin birinci olduğu merak ediliyor. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, Total ve AB olarak ölçülüyor. Peki dünün reyting sonuçlarında kim birinciliği kaptı. İşte 24 Eylül Cuma reyting sonuçları...

24 EYLÜL 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada Fox TV’de yayınlanan “Aşk Mantık İntikam”, 2. sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Arka Sokaklar”, 3. sırada ATV’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8’de yayınlanan “Kırmızı Oda”, 2.sırada “Aşk Mantık İntikam” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



