MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 24 Mayıs 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Adım Farah, Kraliçe, Çöp Adam, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

24 Mayıs 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Adım Farah, Kraliçe, Çöp Adam, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

24.05.2023 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Mayıs reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Kuruluş Osman, Adım Farah, Kraliçe, Çöp Adam, Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 24 Mayıs 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Adım Farah, Kraliçe, Çöp Adam, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

24 Mayıs 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Adım Farah, Kraliçe, Çöp Adam, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 24 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kuruluş Osman, Adım Farah, Kraliçe, Çöp Adam, Survivor gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 24 Mayıs Çarşamba gününün reyting sonuçları...

24 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

images (1)

GEÇEN HAFTANIN (17 MAYIS) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Manchester City Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Manchester City Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Manchester City Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

0x0-reyting-sonuclari-aciklaniyor-dunun-reyting-sonuclarina-gore-kurulus-osman-mi-cop-adam-mi-o-kiz-mi-birinci-old-1673496745948

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV
2 MANCHESTER CITY-REAL MADRID UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TV8
3 ATV ANA HABER ATV
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 ESRA EROL'DA ATV
8 ADIM FARAH FOX
9 COP ADAM STAR TV
10 SURVIVOR TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 MANCHESTER CITY-REAL MADRID UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TV8
2 KURULUS OSMAN ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 ADIM FARAH FOX
5 COP ADAM STAR TV
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 ADIM FARAH (OZET) FOX
8 ATV ANA HABER ATV
9 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
10 ESRA EROL'DA ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV
2 MANCHESTER CITY-REAL MADRID UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TV8
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 ADIM FARAH FOX
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 ATV ANA HABER ATV
7 COP ADAM STAR TV
8 ADIM FARAH (OZET) FOX
9 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
10 ESRA EROL'DA ATV

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Rock’n Roll Kraliçesi' Tina Turner hayatını kaybetti!'Rock’n Roll Kraliçesi' Tina Turner hayatını kaybetti!
'Hakaret sayılmıyor' diyerek saydı! "Arsız..."'Hakaret sayılmıyor' diyerek saydı! "Arsız..."
Bu sefer yılan dansıyla hayranlarını mest ettiBu sefer yılan dansıyla hayranlarını mest etti
Anahtar Kelimeler:
kraliçe çöp adam kuruluş osman ele

En Çok Okunan Haberler

'Anket yaptırdık' diyerek açıkladı: İkinci turda tablo...

'Anket yaptırdık' diyerek açıkladı: İkinci turda tablo...

Ruslar duyurdu! Savaş gemisi saldırıya uğradı

Ruslar duyurdu! Savaş gemisi saldırıya uğradı

Emekli ve memur zammı için 7 maddeli artış formülü!

Emekli ve memur zammı için 7 maddeli artış formülü!

Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu' kararı sonrası Akşener'den ilk yorum

Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu' kararı sonrası Akşener'den ilk yorum

'Bakanlık' iddiasına Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak yanıt!

'Bakanlık' iddiasına Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak yanıt!

'İşgal edildi' iddialarına net yalanlama! Valilik açıklama yaptı: Hepsi gözaltına alındı

'İşgal edildi' iddialarına net yalanlama! Valilik açıklama yaptı: Hepsi gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Duvara tünel açtı! Kaçmayı düşünmedi bile... Nedeni şaşkına çevirdi

Duvara tünel açtı! Kaçmayı düşünmedi bile... Nedeni şaşkına çevirdi

Binlerce dolarlık çantası denize düşünce kimseyi gözü görmedi

Binlerce dolarlık çantası denize düşünce kimseyi gözü görmedi

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.