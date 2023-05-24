24 Mayıs 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Adım Farah, Kraliçe, Çöp Adam, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 24 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kuruluş Osman, Adım Farah, Kraliçe, Çöp Adam, Survivor gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 24 Mayıs Çarşamba gününün reyting sonuçları...

24 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (17 MAYIS) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Manchester City Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Manchester City Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Manchester City Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 MANCHESTER CITY-REAL MADRID UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TV8

3 ATV ANA HABER ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 ADIM FARAH FOX

9 COP ADAM STAR TV

10 SURVIVOR TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 MANCHESTER CITY-REAL MADRID UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TV8

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ADIM FARAH FOX

5 COP ADAM STAR TV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ADIM FARAH (OZET) FOX

8 ATV ANA HABER ATV

9 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

10 ESRA EROL'DA ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 MANCHESTER CITY-REAL MADRID UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ADIM FARAH FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 ATV ANA HABER ATV

7 COP ADAM STAR TV

8 ADIM FARAH (OZET) FOX

9 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

10 ESRA EROL'DA ATV

