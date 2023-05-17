24 milyon takipçiye ulaşınca bornozuyla dans etti! Salma Hayek defalarca frikik verdi

1990'lı yılların ikinci yarısında ve 2000'li yılların başında dünyanın en seksi kadınlarından biri olarak gösterilen Meksikalı ünlü oyuncu Salma Hayek yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık gündem oluyor.

56 yaşındaki Meksika asıllı Amerikalı oyuncu Salma Hayek, Instagram'da 24 milyon takipçiye ulaşmasını kutlamak için bornozuyla dans etti. O anlarını takipçileri ile paylaşan Hayek defalarca frikik verdi.

Dans ettiği anları Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, "Bana destek verdiğiniz için 24 milyon kez teşekkürler" notunu düştü.

Dans videosunu sansürleyerek yayınlayan ünlü oyuncunun bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı. Salma Hayek bu videosu ile sosyal medyada gündem oldu.



